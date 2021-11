- Fedt, jeg stadig kan skyde med skarpt. 50-årige Tao får energi af nyfødt søn

HJØRRING:Nybagt far - og måske nybagt politiker om et lille øjeblik.

Det er status her i november for Tao Lytzen i Hjørring.

Tao Lytzen har tre børn fra et tidligere forhold - de er 16, 22 og 23 år gamle - men nu er filmen spolet tilbage til en ny omgang.

- Min kæreste Gitte havde ikke børn. Hun er 37 år gammel og ville gerne være mor. Jeg skulle selvfølgelig lige overveje det grundigt - men jeg synes også, det ville være en god ide. Og det er sgu da lidt af et skulderklap, at hun vil have et barn med en gammel nisse som mig. Det er fedt, at man stadig kan skyde med skarpt i min alder, lyder det med et smil fra Tao Lytzen.

- Jeg var jo ellers home free, som man siger, men jeg er klar til en ny omgang med skole-hjem samtaler, skolefester og alt det, der hører til, uddyber han.

Tao Lytzen holder en lille pause - og siger så om sin lille søn, der hedder Hugo:

- Han er simpelthen bare for cute, så sjov - og han giver mig bare en masse energi.

Fødslen viste sig i øvrigt at blive en hård omgang med en uges indlæggelse af mor og barn, men begge har det godt nu, fortæller Tao Lytzen.

Et hus til de unge

PixlArt lægger naturligt nok beslag på meget af Tao Lytzens tid. Her har man en mission om at udbrede og styrke fotografiet - hvad enten det er ved at undervise skoleelever eller udstille fotografier digitalt, både i den gamle kirke i Østervrå eller rundt omkring i landet.

Men i øjeblikket har han altså også fokus på en af de socialdemokratiske pladser i byrådssalen - mærkesagerne er blandt andet bedre forhold for børn og unge samt bosætning.

Tao Lytzen, byrådskandidat for Socialdemokraterne i HjørringHjørring 9-11-21

- Jeg synes, der mangler tilbud til de unge. Hvorfor ikke have et godt ungdomshus eller studenterhus for de 16-25 årige med alt lige fra bands til backgammon, hvor det også ville være ok at nyde en øl, siger Tao Lytzen, der også gerne ser flere ressourcer i skolevæsenet til børn med særlige udfordringer.

- Og jeg har allerede gjort, hvad jeg kunne med hensyn til bosætningen. Jeg har jo lokket min kæreste herop fra Aarhus, som han siger.

Når mænd stifter familie Danmarks Statistik udgav sidste år publikationen Mænd og familier 2020 Den viser blandt andet: * De yngre generationer kom senere i gang med at få børn end de ældre fødselsårgange. 25 pct. af mændene fra fødselsårgangen 1950 var ikke blevet fædre, da de var fyldt 35 år, mens det tilsvarende tal for fødselsårgangen fra 1955 var 30 pct., og 34 pct. for mændene fra årgang 1980. * Mænd bliver i mindre grad forældre end kvinder. Omkring hver femte mand får ikke børn, mens det samme gælder for hver ottende kvinde. * Højtuddannede mænd får i højere grad børn. Blandt 50-årige mænd med grundskole som højeste fuldførte uddannelse har 69 pct. børn. Blandt mænd med en erhvervsfaglig uddannelse har 81 pct. børn, og blandt mænd med en lang videregående uddannelse har 86 pct. børn. * Mænd har i højere grad børn, hvis de har en høj grad erhvervsaktivet. Blandt de erhvervsaktive stiger andelen med børn efter indkomstniveau. Det samme gør sig ikke gældende for kvinder. * Flere mænd end kvinder bliver forældre, når de er 40 år og derover. For alle børn født i 2019 var 4 pct. af mødrene 40 år og derover, mens det var tilfældet for 13 pct. af fædrene. * Dog havde 83 pct. af alle børn født i 2019 fædre, der var mellem 25 og 39 år. Den tilsvarende andel for mødre var 86 pct. 1 pct. af fædrene var 50 år og derover. VIS MERE

Valgkampen foregår blandt andet digitalt, men Tao Lytzen møder også vælgere på gaden - og over en øl på Torvecaféen, mens Hugo er gode hænder hos Gitte, der tager godt fra på den front under valgkampen.

- I min alder ...

Tao Lytzen vil være omkring 65 år, når sønnike en dag skal konfirmeres - og det at blive far i en relativ sen alder, har afstedkommet et par kommentarer.

- Jamen, jeg har da fået reaktioner - og selv tænkt på, om jeg kan være der for dem på sigt. I min alder kan der jo godt komme noget med helbredet, og hvad nu, hvis man kradser af? Men jeg føler mig fit for fight, fastslår den måske kommende byrådspolitiker.

Han fortæller også, at det kom lidt bag på hans øvrige tre børn, da han fortalte dem, at de skulle have en lillebror.

- Det skulle lige bundfælde sig, men de blev selvfølgelig glade, lyder det.

Qua sit arbejde som fotograf og drifts-ansvarlig for PixlArt har han i årevis været vant til mærkelige arbejdstider, så på den måde har han ikke de store udfordringer med at få forstyrret sin nattesøvn.