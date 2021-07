Afdøde Holtegaard skal æres på hjemmebane: Peter har en idé

HJØRRING:For kort tid siden måtte Nordjylland sige farvel til den folkekære Hans Holtegaard. Men skuespilleren fortjener at spille en rolle i længere end de 68 år, som han nåede leve. Det mener Peter Roesdahl fra Hjørring.

- Jeg synes, vi skal ære ham ved at opkalde pladsen mellem den nye musikskole og teateret efter ham.

Pladsen ligger tæt ved Hjørring Banegård, og byggeriet af den nye musikskole vil løbe fra slutningen af i år og frem mod udgangen af år 2022. Og først i 2023 vil færdiggørelsen af den nye plads så gå i gang. Men navnet kan man godt lægge sig fast på allerede nu, hvis man spørger Peter Roesdahl.

- Han var en god skuespiller, og jeg synes, vi skal blive ved med at huske ham her i Vendsyssel.

50 år på scenen

I forbindelse med et nyligt bragt mindeord om skuespilleren stod der blandt andet, at "Hans Holtegaard, der voksede op i Hjørring og oprindelig var uddannet som elektriker, satte sit præg på kulturlivet i Vendsyssel gennem næsten 50 år som musiker og autodidakt skuespiller. Et som oftest muntert præg, men ikke sjældent med en bund af seriøs og dyb alvor".

Inden entréen på Vendsyssel Teater var Hans Holtegaard medstifter af det nærmest legendariske Slåbrock Band.

Hans Holtegaard leverede gennem adskillige år et stort bidrag til scenekunsten i Nordjylland. Arkivfoto: Peter Broen

Netop det faktum, at den elektriker-uddannede Hans Holtegaard på den måde tog en lidt utraditionel vej til de skrå brædder, tæller en del for Peter Roesgaard.

- Jeg kunne virkelig godt lide ham, fordi han altid virkede så ærlig. Og så var han lun som en rigtig vendelbo.

52-årige Peter Roesdahl er ansat i en beskyttet stilling på Hjørring Kommunes produktionsvirksomhed Vika på Frederikshavnsvej i Hjørring. Og ved siden af arbejdet har det at gå i teater altid haft en stor værdi for ham.

- Jeg er kommet i Vendsyssel Teater, siden de startede i 1984 - og min kone og jeg har i de seneste år haft sæsonkort. Det har altid giver mig en stor glæde, siger Peter Roesdahl - og derfor vil han gerne give noget tilbage.

Tror på idéen

Tror du, at du kan komme igennem med det her?

- Ja, ja - for dem, jeg har snakket med, synes, at det er en rigtig god idé, siger Peter Roesgaard, der blandt andet har præsenteret idéen for teaterdirektør Lars Sennels og for teatrets formand, politikeren Henrik Jørgensen (V).

Henrik Jørgensen bekræfter overfor Nordjyske, at han vil forsøge at gå videre med idéen.

- Umiddelbart synes jeg, det er en god idé at hædre en af vores lokale skuespillere, som ovenikøbet er autodidakt, og som ikke bare er blevet kendt i vores eget område, men faktisk også er kendt i hele landet, siger han.

- Så jeg har vendt det med borgmester Arne Boelt (S), og så tager vi det den rigtige vej igennem det politiske system, men det bliver jo først efter sommerferien, at vi kommer til at se på det, siger Henrik Jørgensen.