Belinda sætter gang i tingene

Et af de store projekter, som Belinda Fredsgaard har fået sat i søen hos DGI Huset i Aabybro, er MGP-festen, der afholdes 26. februar. Hun er netop tiltrådt som eventmanager, og en eventmanager skal som udgangspunkt kunne sætte gang i lidt af en fest. Således så gjort.

- Det er mit første store projekt, og der valgte jeg bare at tage teten, smiler Belinda Fredsgaard.

Hun begyndte i sit nye job 1. december. Hun har en bachelor i kommunikation og derpå en kandidatgrad i turisme fra Aalborg Universitet. Siden hun fik sin eksamen i 2015 har hun været ved Jammerbugt Kommune som eventmedarbejder i Blokhus.

- Her fandt jeg ud af, at jeg virkelig har en passion for events og sætte gang i ting, siger Belinda Fredsgaard.

Hun har boet i Aabybro siden 2016 - tidligere boede hun i Støvring. Nu bor hun blot et stenkast fra DGI Huset.

- Ja, jeg har under to minutter til arbejde, siger hun.

Så da stillingen blev slået op i sensommeren 2021, fattede hun hurtigt pennen og fik sendt en ansøgning af sted.

- De fem år jeg har boet her, har jeg fulgt DGI Huset og den udvikling, som Aabybro er inde i. Det er bare sket så meget, og det er jo helt vildt, siger hun og fortsætter:

- Jeg søgte drømme jobbet og fik det.

Hun har erfaring med at arrangere koncerter, påskefestival og ikke mindst efterårsaktiviteter i Blokhus.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg vil arbejde med events, så jeg føler mig enormt privilegeret. Der sker jo så mange spændende ting her i huset, siger hun.

Hun lover også, at der kommer til at ske en masse spændende ting i 2022. I vinterferien kommer et cirkus forbi, og der skal være mere mad ud ad huset.

- Der kommer til at være mange arrangementer i år, som kommer til at ramme en bred målgruppe. DGI Huset er og skal være det foretrukne kultur og idrætscenter i Jammerbugt Kommune. Det er vores vision, siger hun.