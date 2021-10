Birgit Hansen vinder europæisk energipris

Borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit S. Hansen modtog mandag 25. oktober Woman in Energy Award 2021.

Den europæiske energipris uddeles på Europa-Kommissionens initiativ i forbindelse med EU Sustainable Energy Week, og borgmesteren var den ene af i alt tre finalister, der var med i opløbet til prisen.

Det oplyser Frederikshavn Kommune i en pressemeddelelse.

Borgmester Birgit S. Hansen tildeles energiprisen for sin rolle i Frederikshavn Kommunes ambitiøse klimaplan, der vil reducere CO2-udledningen med over 90 procent i 2050.

Borgmester Birgit S. Hansen håber, at Woman in Energy Award kan være med til at rette fokus på, at den grønne omstilling kræver handling nu:

- Som borgmester i Frederikshavn Kommune er jeg glad for at være nomineret. At vinde prisen blandt så stærke finalister er overvældende. Jeg vil gerne takke Europa-Kommissionen for at tage initiativ til Woman in Energy Award. Grøn omstilling er alles ansvar, og vi skal handle nu. Det gør vi i Frederikshavn Kommune, og vi håber, at vi kan inspirere andre til at gøre det samme, udtaler Birgit S. Hansen.

Frederikshavn Kommunes grønne omstilling har til formål at skabe 485 nye faste jobs og 1.831 midlertidige arbejdspladser i perioden 2020-2030.

Den grønne transformation omfatter større borgerinddragelse og styrkelse af klimaindsatsen, beskyttelse og bevarelse af kulturarven.

I Frederikshavn Kommune bestræber man sig også på at forbedre livskvaliteten ved at renovere boliger, sikre et renere lokalt miljø og skabe mere biodiversitet.

Med prisen ønsker Europa-Kommissionen at anerkende inspirerende personer, der går i front inden for deres felt. Prisen uddeles af en ekspertjury og af borgerne via en offentlig afstemning.

Nominerede til Woman in Energy Award 2021:

Mònica Guiteras Blaya fra EmpowerMed-projektet hjælper med at løfte samfund ud af energifattigdom.

Borgmester Birgit Hansen har lanceret en ambitiøs plan, der skal gøre Frederikshavn Kommune klimaneutral i 2050.

Dr. Karolina Lipińska baner vejen for Østersø offshore energi gennem den pommerske platform for udvikling af havvind.