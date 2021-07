Blackout på asfalten med hjernerystelse og brækket kæbe - nu cykler John mod Paris igen

Familien Jeppesen i Tolne elsker at cykle, men det er ikke altid, at cyklerne gengælder kærligheden.

Familien har i flere omgange været repræsenteret, når cykelholdet Team Hjørring har sat kursen mod Paris.

Holdet har siden 2013 hvert andet år trampet i pedalerne for at nå til byernes by - og for at få en masse gode oplevelser med hinanden.

I 2017 skulle John Egede Jeppesens søn, Sebastian, med på Team Hjørrings ungdomshold - men et grimt styrt på en træningstur gjorde, at sønnen måtte opgive at cykle til Paris. I stedet kom han med i følgebilerne.

I 2019 havde John Egede Jeppesen og hustruen Tukummeq så udfordret sig selv til at gennemføre turen på to hjul. Sønnen havde hjulpet de unge på holdet og skulle også med, dog ikke på cykel hele vejen.

Og denne gang gik træning og forberedelserne helt fint.

Men:

Her er John Jeppesen i sygesengen efter ulykken i 2019.Privatfoto.

- På den femte dag på turen mod Paris - vi havde vel lige kørt omkring 1000 kilometer - skulle vi være drejet af. I stedet blev der bremset op. Jeg var en af de bagerste, og ramte en af de forankørende. Jeg røg over styret og slog kæben direkte ned i asfalten, fortæller John Egede Jeppesen.

Overskrider sine grænser

Han har fået at vide, at han ganske vist kun kortvarigt var bevidstløs - men når han tænker tilbage i dag, er der omkring halvanden døgn, som han slet ikke kan huske noget fra.

Efter styrtet blev han hentet i læge-helikopter og fløjet til et sygehus i Køln - sønnen og hustruen afbrød turen og tog med.

Øverst kan man se lægehelikopteren, der fløj John Jeppesen til hospitalet i Køln. Privatfoto.

- Jeg havde fået hjernerystelse og brud på kæben tre steder. På sjette-dagen blev jeg opereret - jeg fik blandt indopereret titanium i kæben - og efter ti dages indlæggelse, kunne vi så tage hjem til Danmark, lyder det fra John Egede Jeppesen, der måtte sygemelde sig fra sit arbejde i nogle uger, inden han igen så småt kunne begynde som rederichef hos rederiet Asbjørn i Hirtshals.

Han tøvede dog ikke med at slå til, da han fik muligheden for igen at sætte kursen mod Paris denne sommer.

Har du ikke været nervøs for at sætte dig op på en cykel igen?

- Nej, det er ikke noget, jeg har været bange for - måske fordi jeg ikke kan huske noget fra ulykken, så der er ikke rigtig noget, der siger mig, at det er farligt. Samtidig er det utroligt motiverende at være en del af Team Hjørring. Man udvikler sig enormt - når man tror, man har nået sin grænse, så skal man lige et step videre. Også selv om det gør ondt i lårbasserne. Det er også en nydelse at se, hvordan de unge ryttere udvikler sig undervejs i forløbet, forklarer John Egede Jeppesen med henvisning til Team THY (Team Youth Hjørring).

John Jeppesen var sammen med resten af cykelholdet på visit i Hjørrings bymidte onsdag eftermiddag for at sige farvel - torsdag morgen blev kursen sat mod Paris. Foto: Claus Søndberg

De unge deltager kvit og frit i turen med dertil hørende udstyr - omkring 40.000 kroner postes der alt i alt i hver enkelt af de unge deltagere. De voksne på turen punger selv ud, blandt andet til forplejning og overnatning. En stribe sponsorer sørger for, at økonomien løber rundt.

Frem med tandstikkerne

Familien Jeppesen i Tolne har via Team Hjørring fået en fælles referenceramme til livet på landevejen - også når det gør ondt. De har i tilgift fået øjnene op for, at det ikke er ligegyldigt, hvad man putter i munden.

- Man kører ikke så langt på en hotdog, som John Jeppesen siger.

Den interesse har i øvrigt også medført, at Tukummeq Jeppesen har taget en kostvejleder-uddannelse.

Kraftig stigning

48-årige John Jeppesen fik en ordentlig kæberasler den sommerdag i 2019, men i dag er han stort set kommet sig fuldstændig.

Dog må han leve med en nerve i ansigtet, der generer ham lidt, ligesom nogle af tænderne ved ulykken blev trykket så meget sammen, at han nu skal bruge tandstikker hver gang han har spist.

Når han tænker to år tilbage, så glæder han sig over, at Team Hjørring på mange områder er en velsmurt maskine - og det kom også ham selv til gode. Holdets akutsygeplejersker var straks over ham efter styrtet, mens andre sørgede for at afspærre ulykkesstedet, indtil den tyske redningstjeneste ankom og tog over.

Skal John Jeppesen selv pege på to udfordringer på turen mod Paris denne gang, så må det blive følgende: Risikoen for øm bagdel - og så bestigningen af den 128 meter høje bakke Mur de Huy i den belgiske by Huy.

Flere hundrede meter af bakken har en gennemsnitlig stigning på 13 procent - men i et af svingene er den maksimale stigningsprocent helt oppe på 26 ...

Cykelholdet regner med at nå Paris 16, juli. Corona-passet er pakket sammen med det rødbedefarvede pas, men:

- Det kan være, at vi skal cykle gennem nogle regioner, som bliver lukket ned - men det må vi tage som det kommer, lyder det fra teamchef Peter Aagaard.

Torsdag morgen satte Team Hjørring - med John og Tukummeq Jeppesen i feltet - igen kursen mod Paris. Feltet tæller i år 35 voksne ryttere samt 11 ungdomsryttere på Team Thy. Desuden er en del personer med i følgebiler.