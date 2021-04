Bogsignering hos Betty Mogensen

HJØRRING:Torsdag 29. april klokken 16.00 er der bogsignering ved Betty Mogensens Boghandel i Hjørring.

Det er Ditlev Nielsen, pensioneret dommer og tidligere vicefængselsinspektør, der signerer sine to erindringsbøger. Bøgerne bærer fællestitlen "Som jeg så det".

Det første bind bærer undertitlen "Sønderjyske erindringer" og handler blandt andet om Ditlev Nielsens barndom i grænselandet.

Det andet bind - som netop er udkommet - er nok det mest interessante set med nordjyske læsebriller. Her er undertitlen "Nordenfjords og Det Vilde Vesten". Ud over at Ditlev Nielsen skriver om et ophold i Texas, så handler erindringsbogen blandt andet om hans tid som jurist i Brønderslev og om årene som vicefængselsinspektør i Statsfængslet på Kragskovhede.

Ditlev Nielsen bor i dag i Dragør, men han kommer jævnligt i det nordjyske, da han eksempelvis har et sommerhus ved Tversted.

Det er i øvrigt kun kort tid siden, at Nordjyske skrev en længere fortælling om 87-årige Ditlev Nielsen. Baggrunden var, at han var tæt på at miste livet i en drukneulykke ved Uggerby Strand i sensommeren 2020 - men i sidste øjeblik blev han reddet af lærerinden Ann-Katrine Nielsen.

Den oplevelse kan man sikkert også sagtens få Ditlev Nielsen til at fortælle om ved bogsigneringen hos Betty Mogensens Boghandel.