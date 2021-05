Chef for det ene af byens apoteker - efter 16 år på det andet

Efter 16 år som farmaceut på det ene af de to apoteker i Thisted bliver Inge Svanborg Kristoffersen pr. 1. juni apoteker på det andet: Thisted Svane Apotek i Storegade - og samtidig på filialen Fjerritslev Apotek.

55-årige Inge Kristoffersen blev uddannet farmaceut i 1992. Inden hun kom til Thisted Løve Apotek, har hun været på apoteker i Hobro, Skive og Nykøbing. Og i 2015 tog hun orlov for i en periode at arbejde på Landsapoteket i den grønlandske hovedstad Nuuk.

Sideløbende har hun været engageret i forskellige projekter - herunder undervisning af kommunalt ansatte, senest med supervision af medicinforbruget på Thisted Kommunes bosteder for psykisk syge.

Inge Kristoffersen har også videreuddannet sig i ledelse og økonomi. Det er dog ikke fordi, det har været noget langsigtet mål for hende at blive apoteker:

- Jeg har altid prioriteret at lave noget med faglige udfordringer. Og da denne her mulighed viste sig, syntes jeg også det var spændende, fortæller hun.

Chef for 20 medarbejdere

Som apoteker bliver Inge Kristoffersen chef for 20 medarbejdere, der i vid udstrækning er tilknyttet begge afdelinger. Staben omfatter en enkelt farmaceut foruden apotekeren selv, mens de fleste af de øvrige medarbejdere er farmakonomer.

Svane Apoteket er det mindste af de to apoteker i Thisted, og modsat Løve Apoteket har det fortsat til huse i gamle bygninger i byens gågade. Placeringen er central, men uden de store udvidelsesmuligheder.

- Men her er mulighed for at skabe nogle fine rammer, siger Inge Kristoffersen.

Hun er overbevist om, at der fortsat vil være basis for to apoteker i en by som Thisted, selv om der i dag er nye muligheder for at købe medicin på nettet:

- Der bliver flere og flere ældre, og vi får nye opgaver. På apoteket kan vi arbejde for, at folk undgår at blive fejlmedicineret, og lave en gennemgang af kundernes medicinforbrug, hvis man ønsker det.

Apotekskunder er ikke så loyale, som de var engang. Lige efter et lægebesøg besøger man typisk det apotek, der er nabo til byens behandlerhus, men Svane Apoteket, når man alligevel skal handle i midtbyen.

Ikke desto mindre synes Inge Kristoffersen, at hun har haft trofaste kunder på sin tidligere arbejdsplads.

- Jeg håber selvfølgelig også, at der er nogle af mine gamle kunder, der har lyst til at komme her, siger hun med et smil.

- Og jeg håber at kunne skabe et godt apotek for samarbejdspartnere, kunder og ansatte, tilføjer Inge Kristoffersen.

Hun er gift med Knud Møller Pedersen og bor på et landbrug i Vester Vandet. Parret har fire børn, hvoraf de tre er flyttet til Aarhus for at læse, mens den yngste går på efterskole.

Som apoteker afløser hun Georg Georgsen, der går på pension efter 23 år som apoteker på Thisted Svane Apotek - og de seneste 11 år også på Fjerritslev Apotek.