Dennis er en frisk "træmand": Arbejde i naturen er bare det bedste

Det hele startede med en motorsav, en lille traktor og en skovvogn for nu snart syv eller otte år siden.

- Jeg er startet helt fra bunden, og så har det efterhånden udviklet sig, siger Dennis Georgsen, Øland, som nu for alvor vil at satse på sit firma; Jysk Skov og Naturpleje.

Han stiftede firmaet for godt et år siden og har hele tiden kørt det på fritidsbasis. Det fortsætter han med, men han lægger ikke skjul på, at det på sigt gerne må udvikle sig til at være mere end det. Flere af de store maskiner er også købt. Har han brug for nogle helt specielle maskiner, lejer han dem til opgaven.

- Derfor kan jeg lave alt. Jeg kan fjerne invasive arter fra heder og enge, jeg kan lave flis til varmeværker, fjerne træer og plante nye, rodfræse og grave rødder op samt rydde en sommerhusgrund. Det er hele paletten, sagde Dennis Georgsen inden, han skulle til at begynde på dagens opgave på Gjøl; Nogle ammetræer skulle væk, så de mindre træer kan få lys og luft.

Han har fuldtidsarbejde hos Hydroscan i Nørresundby, hvor han beskæftiger sig med hydraulik i entreprenørmaskiner. Oprindeligt er han uddannet klejnsmed, men det er efterhånden længe siden, han forlod det fag. Hans baggrund gør det muligt for ham selv at fikse eventuelle problemer med de store maskiner, hvis teknikken skulle drille.

Han har altid haft en drøm om at arbejde i skoven. Han elsker naturen, og det at være udenfor.

- Det er noget, jeg har villet længe, men det er en branche, der er svær at komme ind i. Så nu starter jeg altså for mig selv, siger Dennis Georgsen, som får hjælp af sin far, Lars Georgsen, når tiden bliver for knap til opgaverne.

- Han har erfaring, så han hjælper mig, siger Dennis Georgsen.

Han lægger vægt på naturpleje, og at der skal være fokus på bæredygtighed.

- Nu fælder man ikke en skov uden at plante nyt. Desuden så synes jeg også, at det er sjovt at kunne se en skov, som jeg har plantet, vokse op, siger Dennis Georgsen, der har Nordjylland som sit primære område.

- Jeg kommer ud i yderområderne, og ser nogle skønne steder. Og så er det bare skønt at arbejde i naturen, siger han.