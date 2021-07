- Det bedste er, når jeg kan få et barn til at mærke et snefnug på næsen en varm sommerdag

- Jamen, jeg bliver så glad, når nogen vil betale for det, jeg kan. Når jeg sender en faktura og folk betaler - og hyrer mig igen og spørger om jeg ikke har noget mere. Det føles altså godt.

Det siger Britt Kristensen, der blev iværksætter med firmaet Kolobritt 1. marts 2020 ... lige før verden blev ramt af coronavirus.

Kolobritt sælger kulør på tilværelsen, godt humør i alskens farver og og fantasifulde indslag, der pirrer forestillingsevnen og øjnene.

I øjeblikket er det især handelsstandsforeninger, der efter en hård periode med corona trænger til liv i gaden - aktuelt Brønderslev, der står overfor at skulle fejre byens 100 års købstadsjubilæum.

- Jeg havde optrådt for dem et par gange, og så bad de om nogle ideer til fejringen ... hvor jeg gav den fuld gas. Og de sagde ja til det hele, siger Britt Kristensen, som dermed kommer til at fylde godt i bybilledet i et par travle dage sidst på sommeren. Blandet andet som koordinator for et stort børneoptog.

Britt Kristensen optræder i selvdesignede kostumer - bl.a. som opfinder fra før verden gik af lave med en helt særlig cykelhelikopter og som en blomst, der har sit hyr med en forelsket bi.

Britt Kristensens seneste påhit er en blomst, der irriteres af en forelsket bi - noget der sætter gang i snakken, når hun optræder. Privatfoto

Ud med dagpengene

Corona-krisen var hård for Britt Kristensens økonomi i begyndelsen, men nu er der ved at komme så meget gang i samfundet, at Britt Kristensen har kunne sige farvel til dagpengene.

- Jeg er nu kommet så langt og har så meget i ordrebogen, at det er et reelt job. Jeg har ikke en vild løn, men dagpengene er væk ... og det er skønt, siger hun.

Det er ikke kun i Brønderslev, man ønsker livsglæde fra Britt Kristensen. Også i Skagen, Frederikshavn Hjørring og andre steder har man fået øjnene op for Kolobritt, der indtil foråret 2020 var journalist i Det Nordjyske Mediehus.

Desuden er Britt Kristensen involveret i at lave kostumer til Aalborg Karneval og har lige deltaget i et stort projekt, hvor skiftende kunstnere skulle livestreame en 12 timer lang vandretur efter eget valg.

Lidt svært med de der penge

Da Britt Kristensen sagde farvel til den faste månedsløn som journalist efter 23 år, ramte hun en problematik, som mange iværksættere har gjort det før hende - nemlig at skulle prissætte sine ydelser.

- Det er svært at finde det rigtige niveau og det er noget, jeg arbejder med - men i forhold til udøvende kunstnere har jeg den fordel, at jeg ikke betragter mig som en kunstner, der skal ud med noget. Jeg er kommerciel og skal have penge for min tid, siger hun.

En stor del af tiden finder man Britt Kristensen i en ombygget stald lidt udenfor Dronninglund, hvor hun bor med mand og to børn.

Her vedligeholder og udvikler hun kostumer og får ideerne til fremtidige indslag i det nordjyske gadeliv.

- I øjeblikket er jeg ved at renovere en tiger og har en stor, flot drage på lager ... det er da ikke det værste at beskæftige sig med. Jeg har fundet helt enkelt fundet en niche, der passer rigtig godt til mig, siger Britt Kristensen.