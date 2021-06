Det en god revy kan: At få os til at le af corona

Hvor er det bare dejligt at være i byen. Spise, grine, nyde musik. Sammen. Ude af ens normale sociale bobler. Sådan fornemmede man stemningen på Vendsyssel Teater, da der lørdag aften var premiere på Hjørring Revyen 2021. Her var der også mange sjove bud på, hvad corona har betydet for os alle sammen. Måske var det den glade fornemmelse at kunne le højlydt, der gav det hele et ekstra gear- for hvor er den sjov Hjørring Revy 2021.

Foto: Kim Dahl Hansen

Og rigtig mange glæder sig til det særlige mix mellem alvor og sjov, som en god revy kan. Alle billetter til samtlige forestillinger er udsolgt og der er oprettet venteliste. 11.300 billetter har været til salg - eller reelt kun omkring halvdelen, da cirka 6000 havde gemt billetterne fra sidste års aflyste revy.

