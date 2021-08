Flittig-Jørgen blev ”Dette Aars Per”

AARS:Han kan egentlig bedst lide at være en af dem, der får det til at fungere bag scenen. Men i denne uge måtte Jørgen Sørensen op på brædderne og modtage sin bys fulde opmærksomhed.

Jørgen Sørensen var nemlig kåret til ”Dette Aars Per”, og så var der ingen vej udenom, da borgmester Per Bach Laursen kaldte ham op foran alle andre.

- Det var lidt vildt. Og lidt mærkeligt og fantastisk. At jeg skulle stå der. I mange år har jeg jo været en af dem, der arbejdede med overrækkelsen af prisen, og så fik jeg den selv, fortæller Jørgen Sørensen dagen efter.

Altid klar

I dag er han ny formand for handelstandsforeningen og praktisk blæksprutte på Messecenter Vesthimmerland. Og i øvrigt ofte at finde, når der mangler en hånd til noget praktisk til et arrangement i Aars By.

Alderen er netop blevet 65 år, men selv om Jørgen Sørensen har luftet tanker om at drosle lidt ned på aktiviteterne, så har han ikke gjort alvor af det endnu. Og det trækker formentlig ud en rum tid endnu:

- Jeg har også sagt, at så længe der er ildsjæle, der kan give mig ny energi, så bliver jeg ved. Og det er der jo, siger han.

Han er derfor rigtigt glad for den ret nye gruppe af lokale, der under navnet ”Liv i byen” finder på sjov og alvor til Aars. Samt den gruppe af yngre kræfter, der nu fornyer Kimbrerfest-komiteen.

Juletræ på hjernen

Jørgen Sørensen er også kendt for sin småkrøllede hjerne, der for nogle år siden skaffede Aars Danmarks mest omtalte juletræ.

Den skæve vækst, der næsten var så grim, at den ville blive afvist på forbrændingen, vakte først bestyrtelse, siden morskab og sidst opbakning fra julebefolkningen.

Siden er det lykkedes Jørgen Sørensen at forny traditionen for landets mærkeligste juletræ tre gange. Og mange er spændte på, hvad han vil byde byen på i år.

Jørgen Sørensen blev nummer 18 i rækken af ”Dette Aars Per”, der og får følgelig sit håndaftryk støbt i en flise og nedsat på Per Pallesens Plads.