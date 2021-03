Frisører stresser over nedlukning: Tog elever med i skoven

- Det var ved at være stressende for os alle sammen, og der skulle ske noget.

Det siger Lone Kristensen, der driver Salon Hårdesign i Hjallerup. Hun har en udlært frisør og tre elever ansat, og både Lone selv og især eleverne var ved at være godt stressede over nedlukningen.

- Eleverne var, og er, nervøse for hvordan det påvirker deres uddannelse med den lange, ufrivillige pause. Oven i det får vi alle sammen henvendelser fra folk, der gerne vil klippes. Personligt får jeg sedler i min private postkasse fra folk, der spørger om vi ikke kan finde ud af en klipning lige som der både ringes og skrives på min private mobil, siger Lone Kristensen om en situation, som hun godt kunne mærke der skulle gøres noget ved.

De ansatte i Hårdesign lavede mad over bål og fik redskaber til at håndtere den stressende nedlukning af stresscoach Bodil Nielsen. Privatfoto

Det blev til et opkald til stresscoach Bodil Nielsen, som foreslog en skovtur for Lone og eleverne.

Og som foreslået, så gjort. En kold dag tog Lone sig selv og eleverne Julie Knudsen, Camilla Fuglsang og Nadja Søndergaard på tur i Dronninglund Storskov - til en dag med bål, masser af snak - både forpligtende og uforpligtende af slagsen.

- Bodil Nielsen havde lavet en del øvelser, hvor vi lærte hinanden meget bedre at kende - hvordan vi reagerer i stressede situationer som den aktuelle, hvordan vi kan hjælpe hinanden og den slags, siger Lone Kristensen om en dag, der helt bestemt skal gentages.

- Det her kommer vi til at gentage en til to gange om året - det giver trivsel for os alle sammen, siger Lone Kristensen, som glæder sig til at kunne tage mod sine kunder igen.

Og for lige at slå det fast. Det nytter ikke noget at smide sedler i Lone Kristensens postkasse, fordi ens frisure trænger til en kærlig hånd ... det må vente til nedlukningen forhåbentligt snart er et overstået kapitel.

- Så får vi rigtig, rigtig travlt, og det glæder vi os meget til, slår Lone Kristensen helt fast.