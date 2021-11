Han nåede næsten guldbrylluppet som politiker

DRONNINGLUND:- Ringer du for at skrive en politisk nekrolog? Spørger en sand kender af det politiske spil, 77-årige Poul Erik Andreasen fra Dronninglund.

Politisk nekrolog er vel den mest præcise beskrivelse, når man som journalist ringer til en politiker, der blev valgt for første gang i 1974 og som ved valget i 2021 ikke fik stemmer nok til at fortsætte.

Det aktive politiske liv som folkevalgt i Socialdemokratiet er godt nok afgået ved døden ved årsskiftet for Poul Erik Andreasen, men det er den rappe replik ikke.

- Jeg har det godt nok med ikke at blive valgt. Jeg orker ikke, at sidde i Brønderslev Byråd med det borgerlige flertal. De sidste fire år har været frygtelige og de værste i hele min politiske karriere. Flertallet vil ingen ting. Og det de vil er med sig selv. Nu slipper jeg for, at spilde fire år på igen at være i mindretal.

Da han sagde ja til at stå på stemmeseddelen satte han sig ned og regnede på sandsynlighederne for at blive genvalgt.

- Jeg lavede en helgardering, siger han.

Hvis Socialdemokratiet gik frem, ville Poul Erik Andresen blive valgt på det sidste mandat. Hvis ikke partiet gik frem var han sikker på at slippe for genvalg.

- I den her periode har jeg siddet på et mandat, som vi i 2017 havde fået via valgforbund med Enhedslisten og SF. Denne gang havde vi ikke et valgforbund og både Enhedslisgen og SF opnåede valg, men jeg havde håbet, at vores nye spidskandidat Bettina Bøcker Kjeldsen havde trukket så mange stemmer, at vi ville få et anderledes flertal i den kommende periode. Det lykkedes desværre ikke. Minkgate har ramt os. Den har jeg fået mange kommentarer om. Så vi havde mandatfordelingen var jeg ret sikker på ikke at blive genvalgt.

Du kunne jo have fået så mange personlige stemmer, at du blev valgt?

Nej du. I min alder plejer det ikke at gå op ad med stemmetallene. Der står 44 på førerbeviset.

Poul Erik Andreasen blev altså valgt det år han fyldte 30 år. 1. april 1974 blev han medlem af Dronninglund Byråd. I 1998 kom han i det daværende Nordjyllands Amt og fortsatte i regionsrådet senest under partifællen Ulla Astmann.

Skal han nævne de bedste år i politik, så er han ikke i tvivl:

- Nordjyllands Amt er den mest interessante periode, jeg har haft især under Søren Madsen og Orla Hav, siger han.

Den lange politiske karriere fik altså ikke en lykkelig slutning, da han 1 januar 2018 kom tilbage til kommunalpolitik og med egne ord sluttede af med de frygtelige fire år i Brønderslev Byråd.

Selvom jeg havde håbet på, at flertallet ville skifte, havde jeg måske ikke helt regnet med det. Jeg havde inden valget købt tre ugers ferie i januar på Tenerife, og faktisk glæder jeg mig til at få mere tid til at rejse.