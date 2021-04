Herman fra Tican er ”Safety Hero”

THISTED:42-årige Herman Nibizi er den første medarbejder i ISS Danmarks historie, der har fået prisen som årets sikkerhedshelt.

Anerkendelsen får han for sin store indsats med at forbedre arbejdsmiljøet på fødevarevirksomheden Tican i Thisted.

ISS Danmark har første gang kåret årets sikkerhedshelt - Safety Hero of the Year - blandt virksomhedens over 7000 medarbejdere.

Herman Nibizi er blevet udvalgt blandt 12 nominerede, som hver især har vundet månedens Safety Hero i løbet af 2020.

- Jeg blev så overrasket og er så stolt over at være den første Safety Hero i ISS Danmark. Det betyder rigtigt meget for mig, at jeg kan være en rollemodel for mine kolleger her på Tican og for hele ISS Danmark. Det er så skønt at blive anerkendt på den måde, og jeg vil gerne rette en særlig tak til min chef, siger Herman Nibizi, der arbejder som servicemedarbejder hos Tican, hvor han sammen med sine kolleger gør rent om aftenen og natten, så produktionsområderne er klar til næste dag.

- Mine kolleger betyder alt for mig, og de skal være trygge, når de er på arbejde. Derfor gør jeg også alt, hvad jeg kan for at sikre, at der er godt arbejdsmiljø blandt mine kolleger, så denne anerkendelse er jeg meget glad for, siger han.

Hvis man læser begrundelsen for kåringen, er der ingen tvivl om, at den nyudnævnte Safety Hero, er en ildsjæl, der går forrest for at gøre en forskel for sine kolleger.

”Herman har i sin tid som arbejdsmiljørepræsentant på Tican i Thisted gået forrest som en god rollemodel for at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø, og har med sit kontinuerlige fokus bidraget til, at antallet af arbejdsulykker på Tican er faldet markant. Herman er en rollemodel, der påtager sig mange forskelligartede opgaver, der på hver sin måde bidrager til, at Tican både er en sund og sikker arbejdsplads for ham selv og hans kolleger – fx påtager Herman sig ansvaret for instruktion af nye kolleger og tavlemøder. Ligeledes praktiserer han ”see something, say something”, hvor han italesætter det for sine kolleger, hvis de er ved at udføre en arbejdsopgave på en usikker måde. Som arbejdsmiljørepræsentant og rollemodel for det sunde og sikre arbejdsmiljø, bidrager Herman til at fastholde fokus på arbejdsmiljøet, samt at vi i ISS Danmark ikke sætter sikkerhed forud for praktik. Derfor er Herman udpeget til at være Årets Safety Hero 2020 i ISS Danmark”, står der i begrundelsen.

Der er heller ingen tvivl om, at den nykårede Safety Hero har taget sin rolle som arbejdsmiljørepræsentant meget seriøst efter han overtog opgaven i 2019.

Siden har det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen aldrig været bedre, og den store indsats har foreløbig resulteret i en fornem hæder blandt ISS Danmarks over 7000 medarbejdere.