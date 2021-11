Hjørring-chef fik taletid på FN's klimakonference

HJØRRING:Hjørring Kommune spiller en rolle ved FN's stort anlagte klimakonference, COP26, der lige nu afvikles i skotske Glasgow.

Tirsdag skulle Lotte Vang, der er Hjørring Kommunes chef for grøn omstilling, således holde et oplæg i forbindelse med en session om genanvendelse af fosfor.

- Det var da fedt og sjovt at være med i sådan en debat. Vi er jo vant til mest at fokusere på, hvad vi selv har gang i i Hjørring Kommune - men når det nu bliver hevet op på COP26-niveau, så kan man da ikke indgå at blive lidt stolt, siger Lotte Vang.

Indlægget handlede som nævnt om grundstoffet fosfor, der er en vigtig byggesten i livet på jorden. Ved at skabe cirkulære strømme af fosfor, hvor ressourcerne bruges igen og igen, vil man både kunne reducere CO2-udledningen og mindske risikoen for døde havbunde.

Samarbejde er vigtigt

Skal det lykkes, så er det vigtigt, at den offentlige og private sektor samarbejder. Sådan var i hvert fald budskabet fra Lotte Vang. Hun mener, at man eksempelvis i Hjørring Kommune har et ansvar i forhold til politiske aspekter og lovgivningsmæssige udfordringer, men også som facilitator, matchmaker, ejer af infrastruktur samt potentiel køber.

- Konkret i forhold til recirkulering af fosfor, har Hjørring Kommune en rolle som medejer af affaldsforbrændingsanlægget og et medansvar for at omdanne anlægget til vigtig infrastruktur i den cirkulære økonomi. Vi har også en rolle i forhold til de lovgivningsmæssige udfordringer, hvor vi arbejder sammen med universiteter og flere ministerier for at finde nye veje. Vi er en fødevare- og landbrugskommune, så landbrugssektoren er en vigtig del af løsningen.

Lotte Vang, der er chef for grøn omstilling i Hjørring Kommune, kom med et indlæg ved COP26, som i disse dage finder sted i Skotland. Indlægget, som handlede om genanvendelse af fosfor, lavede hun sammen med Allan Olesen, der ses til højre og er direktør for GrønGas A/S. Foto: Hjørring Kommune

Og om baggrunden for at netop Hjørring Kommune har noget at bidrage med i den sammenhæng, siger hun følgende:

- Jeg tror, at vi har en meget "hands-on" tilgang til tingene i Hjørring. Der er generelt meget snak om grøn omstilling, men det med faktisk også at eksperimentere og at få noget til at ske, det giver både os og vores erhvervsliv en kæmpe energi. Og fosforprojektet er et godt eksempel på lige præcis det.

Sessionen blev afviklet over det internetbaserede Microsoft Teams - så det var med andre ord ikke nødvendigt for Lotte Vang at rejse til Skotland.

- Men det var da en megafed oplevelse at være med. Og så var det jo klimavenligt, at man ikke skulle til at rejse derover, siger Lotte Vang med et smil.

COP26, der er FN's 26. klimakonference startede 31. oktober og afsluttes 12. november.