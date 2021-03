Hjørring giver erhvervspris til Color Line

HJØRRING:Color Line er onsdag blev hædret med erhvervsprisen i Hjørring Kommune - den såkaldte Initiativpris.

Prisen uddeles af Erhverv Hjørring i forbindelse med årets generalforsamling - og her begrundede foreningens næstformand Dorte Hovaldt valget af Corlor Line som prismodtager på følgende måde:

- Color Line har gennem en årrække været en vigtig aktør i det lokale erhvervsliv og et uundværligt bindeled mellem Norge og Danmark. Det aktuelle initiativ, som har udløst prisen, er ibrugtagningen sidste år af Color Lines nye logistikcenter i Hirtshals. Den 9000 kvadratmeter store bygning på Niels Juels Vej skal ikke blot betragtes som et flot eksempel på moderne industrielt byggeri. Centret er også et symbol på den fortsatte udvikling af Hirtshals som et logistisk centrum i Skandinavien – en udvikling, der har haft Color Line som en af drivkræfterne.

Videre sagde hun:

- I Erhverv Hjørring, i Hjørring Kommune og i særdeleshed i Hirtshals er vi overordentlig glade for Color Lines tilstedeværelse. Vi ser det nye logistikcenter som en bekræftelse på, at Color Line gensidigt har gavn og glæde af tilknytning til vores lokalsamfund. Og vi ser frem til fortsat nyttigt samarbejde mellem Color Line og lokalsamfundet her i det skandinaviske knudepunkt.

Tidligere modtagere af Initiativprisen Det er i år 13. gang, Initiativprisen uddeles af Erhverv Hjørring. Initiativprisen gives til en særligt initiativrig virksomhed eller person i Hjørring Kommune, som har opnået markante resultater til gavn for erhvervsudviklingen, og som er en attraktiv arbejdsplads for sine medarbejdere. De foregående års vindere er: 2009: Navi Partner 2010: Marine Shaft 2011: Targit 2012: Fynbo Foods 2013: Fjord Line 2014: Hirtshals TransportCenter 2015: Vraa Dampvaskeri 2016: Glaseksperten 2017: Bryghuset Vendia 2018: Skallerup Seaside Resort 2019: Rolltech 2020: MED24 VIS MERE

Det er en komité nedsat af Erhverv Hjørrings bestyrelse, der nominerer potentielle prismodtagere. Alle virksomheder kan komme i betragtning, blot de er drevet i Hjørring Kommune.

Det er Erhverv Hjørrings bestyrelse, der vælger vinderen ud fra priskomitéens nomineringer.