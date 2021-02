Hjørring-par med Lotto-million på kontoen - børnene skal ikke have noget at vide

En mand i halvtredserne fra Hjørring Kommune blev i lørdags den heldige vinder af en million kroner på Millionærgarantien på Lotto. Spillet, hvor man bliver millionær, selv om man har 0 rigtige.

Den heldige vinder, der er millionær nr. 3786, har et PLUS-abonnement, som han har haft i 12-14 år. Han spiller to faste rækker med sine yndlingstal, så han må betegnes som den heldige type.

- Jeg plejer at få en mail, når jeg har vundet 50 kr. Jeg plejer at tjekke mailen søndag formiddag, oplyser han til Danske Spil i en pressemeddelelse.

- Pludselig stod der i mailen, at jeg havde vundet 1.000.000 kr. Det kunne jo ikke passe. Jeg styrtede ud til min kone, for at vise hende det, og hun var også helt sikker på, at det var spam. Vi var meget skeptiske, lyder det.

Manden tænkte, at han måske kunne se noget inde på sin PLUS-konto, og loggede ind - for første gang siden han oprettede kontoen.

- Det er jo det, der er det smarte ved at have et abonnement. Så behøver man ikke at holde øje. Men fordi jeg aldrig har været logget ind, så anede jeg ikke, hvor jeg skulle kigge, og umiddelbart kunne jeg ikke se nogen steder, at jeg var vinder af en million. Men så kiggede jeg under ”uafsluttede spil”. Der fik jeg da noget af et chok, fortæller han.

Hans kone var dog stadig ikke sådan lige at overbevise.

- Jeg gik rundt i en times tid og var helt rundt på gulvet. For hvordan reagerer man lige på at have fået en million – og havde man overhovedet det? Var det bare spam? Til sidst sagde min hustru, at jeg skulle ringe til Danske Spil, så vi kunne få ro i sjælen.

Danske Spils Kundecenter kunne fortælle det forvirrede par, at de ganske rigtigt havde vundet en million skattefri kroner.

- Det er jo helt vildt. Vi er meget glade. Selvom det nok ikke helt er gået op for os endnu, fortæller den nybagte millionær og fortsætter:

- Ens første tanke er jo, at man skal ud at fejre det. Men det kan man jo ikke på grund af corona. Så vi må vente, til restauranterne åbner igen. Så skal vi da ud og have en god middag.

Parret har besluttet, at de ikke vil fortælle om gevinsten til nogen – ikke engang deres børn.

- Det er fint, at min kone og jeg har den hemmelighed sammen. Og vi vil ikke risikere, at nogen kommer til at tale over sig. Derfor holder vi det bare for os selv. Dermed ikke sagt, at vi ikke vil forkæle vores børn og børnebørn. Det bliver bare uden, at de ved, hvor pengene kommer fra. Vi vil rigtig gerne invitere dem ud at rejse, når man engang må tage ude i verden igen. I det hele taget skal pengene bruges på at forsøde tilværelsen med familien.