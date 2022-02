Nordjysk par blev bedt om ikke at rydde op inden kendt tv-program

To hunde, to katte, fem kaniner, seks kyllinger, 21 høns, to haner og ikke mindst Morten Christiansen og Susanne Dommerby Vendelbo vil gerne have solgt ejendommen på Svinkløvvej - lige i udkanten af Fjerritslev. Derfor deltog de sidste år i DR-programmet "I hus til halsen". Det blev sendt for nylig, og parret har ikke ét sekund fortrudt, at de deltog. Det har været det hele værd, også selvom huset ikke er blevet solgt endnu.

- Men der er har været mange fremvisninger. Og vi har også nogle i denne uge (uge syv, red.), siger Morten Christiansen, som gerne fortæller om deres oplevelser med at være med i programserien, der kører på DR.

De tog beslutningen om at deltage i programmet sidste forår. Først på sommeren meldte de sig. Eller rettere så klarede Susanne det.

- Så ringede der en caster, og jeg havde aldrig set programmet før, så jeg måtte hellere få det set, husker Morten Christiansen, der købte huset på Svinkløvvej 109 i 2016.

Morten arbejder i Thy og vil gerne have kortere transport til arbejde, og Susanne drømmer om at etablere en hundepension. De vil gerne være selvforsynende med dyr og grøntsager og bo på et lille landsted. Derfor valgte de at sætte huset til salg i efteråret 2020. Da tv-holdet gjorde deres indtog i Kollerup city i oktober 2021 havde huset været til salg i 14 måneder, hvilket er over gennemsnittet for området. Og der havde ikke været én eneste fremvisning.

Optagelserne foregik 4. til 8. oktober, og der blev virkelig gået til den.

- Det hele blev ryddet i stue, køkken, soveværelse og det, som vi kaldte udstuen, men som nu er blevet køkken-alrum. Vi vidste intet om, hvad der skulle ske. Vi var også blevet bedt om ikke at rydde op inden. Det skulle gerne se lidt rodet ud, siger Susanne, som synes, at det var lidt nogle hektiske dage.

6









Galleri - Tryk og se alle billederne.

- Inden optagelserne skulle i gang, skulle vi også finde ti personer, der kunne hjælpe os. Det var nu lidt en udfordring, for det var jo på hverdage, siger Morten.

Det hele gik op i en højere enhed; Pølsehorn og kager blev lavet til de mange frivillige.

- Vi havde familie, venner og naboer, der mødte op, og folk meldte sig til løbende, siger Morten, der dagene inden slagtede 17 høns, så der var til både tarteletter og suppe til alle mand.

Den første tirsdag i oktober troppede holdet fra DR op fra morgenstunden, optagelserne gik i gang, de frivillige mødte ind, og så blev der ryddet ud i huset.

- Det gik simpelthen så voldsomt hurtigt. 10 mand ryddede det hele på ingen tid - de pakkede i vildskab. Tirsdag aften gik byggearbejdet i gang, og torsdag stod det hele færdigt. Vupti havde vi fået en helt ny planløsning af huset. Det havde jeg ikke lige set komme, siger Morten.

Soveværelset blev med et snuptag lavet om til entré, udestuen blev til køkken-alrum, og køkkenet blev forvandlet til et stort soveværelse med walk-in-closet.

Kamerafolkene fulgte parret hele tiden.

- Det var lidt grænseoverskridende, men nu synes vi, at det var en god oplevelse. Det var i hvert fald sjovt at prøve, siger Morten, som har fået mange reaktioner på udsendelsen.

- Mange siger, at vi bor pænt, og at det er blevet rigtig godt. Før optagelserne blev lavet, havde vi ingen fremvisninger. Nu har vi haft 6-7 stykker siden optagelserne, og vi er spændt på, hvordan fremvisningerne i uge syv går, siger han.

- Det var lidt mærkeligt at sidde og se programmet, men vi føler faktisk, at udsendelsen er blevet, som vi gerne vil have det, siger Susanne, som opfordrer andre, der gerne vil sælge deres hus, til at melde sig.

Da alle var taget hjem den torsdag aften i oktober, opstod der lidt af et tomrum i det lille hus. Pludseligt blev der stille. Men der var stadig nok at tage fat på. Der skulle gøres rent i krogene, og garagen skulle tømmes helt for alt det, der endnu ikke var kommet på plads efter de kaotiske dage.

Alt skulle være perfekt til den første fremvisning blot få dage efter.