Ida elsker bare scenelivet - også selvom det kræver mod. Meget mod

14-årige Ida Holmsgaard er en erfaren dame. Kort efter hun fyldte 13 år i februar 2020, stod hun på scenen i Royal Arena i København og spillede for 16.000 publikummer - plus alle dem, som så med på tv-skærmene rundt omkring i det danske rige.

Sammen med bandet JAAIIL kom hun på en andenplads til Børnenes MGP. Hun husker det stadig som en helt, helt fantastisk oplevelse.

Når der inviteres til MGP-fest i DGI Huset i Aabybro sidst i februar, indtager hun sammen med bandet scenen igen. Og hun glæder sig.

- Det giver da helt sikkert en masse minder, og jeg glæder mig til at stå på scenen her i Aabybro, siger Ida Holmsgaard, der er lidt af et multitalent, når det gælder musik; Hun kan spille klaver, guitar, ukulele og så selvfølgelig bas. Bassen er hendes foretrukne instrument, og hun spiller også bas i de bands, hun er med i. Foruden JAAIIL spiller hun også i et talentband. Hele hendes liv handler om musik. Og hun kan ikke forestille sig, at det skal være anderledes.

Hidtil har hun været en del af koret i JAAIIL. Hun synes, det er grænseoverskridende at stå og synge i front.

- Jeg har ikke været glad for at synge tidligere, men nu har jeg fundet ud af, at jeg har en flot stemme. Det vidste jeg slet ikke, smiler bassisten.

- Jeg tror, hun skulle have lidt opmuntring, til at springe ud i det, ler Anne Mølgaard Holmsgaard, der er mor til Ida.

Ida Holmsgaard kickstartede sin sangkarriere med at skrive en sang til sin onkel, Henrik Mølgaard, rejse sig op og synge den for hele familien, da hun holdt konfirmation sidste forår. Nu ligger sangen ’Den smukkeste stjerne’ på Spotify. Og jo - hun kan synge. Og skrive sangtekster.

- Min onkel har været der meget for mig. Nu har han været igennem et længere behandlingsforløb for kræft, har haft det skidt og jeg synes, at han skulle have lidt opmuntring, siger Ida Holmsgaard.

Sangen handler om venskab, kærlighed og ikke mindst, at man nogle gange skal sætte telefonen på flyfunktion - eller i det mindste lydløs.

At hun turde stille sig op og synge har givet hende mod på at gå videre i den retning.

- Nu er jeg begyndt på et sangskriverkursus, og jeg går også til sang, siger den travle unge dame.

Til daglig går hun i 8. klasse på Aabybro Skole. 9. klasse bliver også i Aabybro, men 10. tager hun på Klejtrup Efterskole, hvor der skal spilles endnu mere musik. Inden da skal der også spilles koncerter, så hun er efterhånden ret scenevant.