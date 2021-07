Par fra Ribe er ikke i tvivl: Intet slår Gerlis Camping. Basta

Hver sommer siden 1971 - altså i 50 år - har ægteparret Harley og Grethe Pedersen taget turen fra Ribe i det sønderjyske for at holde ferie hos Gerlis Camping i Sejerslev. De seneste 16 år har vognen stået der permanent. De har fundet den plet i sommerlandet, som er det bedste sted for dem.

Jubilæet blev fejret sammen med andre fastliggere, familien og indehaverne af Gerlis Camping, Lis og Jørgen Brusgaard.

Den første gang, de kørte ind på pladsen, var 4. juli 1971. Børnene har hele tiden været med, og nu er der også kommet børnebørn til.

Hverken Grethe eller Harley Pedersen kunne drømme om at holde ferie et andet sted. De har fundet drømmestedet hos den lille plads, hvor der nok er omkring 50 pladser.

- Da vi begyndte at komme her var det i telt. Efter nogle år havde vi to telte med, husker Harley Pedersen.

De fandt stedet ved lidt af et tilfælde. De skulle til Skagen, og svingede ind forbi pladsen på vejen. De kom såmænd til Skagen den sommer, men det blev Nordmors, der fremadrettet blev deres andet hjem.

Når campingpladsen åbner omkring påske, er parret nogle af de første til at gøre klar til sommerens ophold.

- I år var foråret køligt, så der var vi her lidt omkring påske og igen i pinsen. Ellers er vi her tre uger ad gangen, inden vi tager et smut hjem og ser til plænen, potterne og posten. Vi er her i snit 12 uger om året, siger Grethe Pedersen.

De bruger meget tid på at køre ud på mindre dagsture. Snart går turen til Hanstholm; Harley vil gerne fange nogle makreller. Ellers bruger han tid på samle flinteredskaber rundt omkring på øen. Det er hans store hobby.

Tiden bliver heller aldrig lang for Grethe. Hun nyder roen på pladsen og giver et nap med, når der er behov for det her som der på pladsen. Hun har grønne fingre og kan godt lide, at det ser ordentligt ud.

- Der er så stille og roligt her. Det kan jeg godt lide. Og så har vi et rigtig godt sammenhold her. Der er jo andre fastliggere både gennem 20 og 30 år. Dem mødes vi med, siger Grethe Pedersen.

Hverken Grethe eller Harley havde troet, at de skulle fejre 50 års-jubilæum som campister samme sted. Årene er bare gået. Og de har nydt hver en dag.