Kanon 125 års fødselsdag

Det er ikke enhver beskåret at låne registrerede museumsgenstande, men det har Hotel Tannishus fået lov til af Vendsyssel Historiske Museum. Derfor kan alle forbipasserende på hotellets plæne ud mod vejen nu se to kanoner fra den sandynsligvis største stranding ud for Tversted i en novemberstorm i 1782. Kanonerne vil være udstillet til og med efterårsferien. Anledningen til udlånet er, at det i år er 125 år siden Tversted fik et badehotel. Det hed oprindelig Vesterhavsbadet Tannishus, og kommer i øverigt til at få tilføjet et ”bade” foran hotel, så man fremover hedder Badehotel Tannishus. Vesterhavsbadet lå i første klitrække, og mange af gæsterne var typer, som vi møder på TV2´s populære serie Badehotellet.

Det fortæller restauratør Alexander Vinther, hvis far Åge Vinther, restauratør i over 20 år på Tannishus, fik ideen med at hente kanonerne tilbage.

I går blev de to tonstunge kanoner hejst op på en trailer og kørt fra museets gårdhave i Hjørring og ud til kysten, hvor det hollandske orlogsskib Zierikzee forliste i 1782. Ombord på krigsskibet var 445 mand, 64 kampklare kanoner og flere andre kanoner som ballast. Og det var to af disse to ballastkanoner, der i følge forfatteren til bogen ”Bjærgninger og skudehandel ved Tversted Strand” Kjeld Larsen, blev anbragt oppe ved flagstangen ved Tannishus Badehotel i 1903. Hvorfor de kom derop vides ikke. Men vi ved, at det var ejeren af hotellet, der fik dem gravet ud af sandet og slæbt op til haven ved hotellet. Kanonerne har været borte i årevis - forklaringen vender vi tilbage til. Historien kan du også læse om i en ny bog om Badehotel Tannishus 125 års historie.

Alexander Vinther har bidraget til jubilæumsbogen, der udkommer i anledning af hotellets jubilæum, som markeres 26.juni ved arrangement for indbudte gæster. Alexander Vinther har skrevet om hotellets seneste 25 år, fordi han synes, at lokalhistorie og især badehotellernes historie som Tannishus er spændende, når man som ham og familien lever midt i miljøet.

Historien om de forsvundne kanoner går tilbage til anden verdenskrig. Det var en kvinde, der fik kanonerne anbragt i 1903, ejeren af Tannishus Hildur Bang, og det var også en kvindelig hotelejer, der fik kanonerne fjernet fra matriklen i 1942.

- Ejeren af Tannishus Ingeborg Staun frygtede, at de gamle hollandske kanoner af de allierede kunne blive forvekslet med tyske luftværnskanoner og ønskede dem fjernet, fortæller Torben Andersen, der som formand for den største ejerforening på Tannishus er den, der nu har lånt kanonerne af Vendsyssel Historiske Museum.

De to kanoner blev som sagt i 1942 solgt til et jernstøberi i Hjørring, og her var der en eller anden, som synes, at disse over 200 år gamle ( Zierikzee blev bygget i 1733) i stedet skulle på museum.

Og man kan ikke lade være med at spørge om, hvad der blev af de mange andre kanoner fra det forliste skib Zierikzee?

- Over 200 år efter forliset fandt dykkere fra Hirtshals Sportsdykkerklub sandsynligvis vraget af Zierikzee tæt ved Uggerbys Å udløb, og man bjærgede kanoner og et stort antal løsfund fra det store vrag, fortæller Kjeld Larsen, som er sikker på, at der stadig ligger vraggods derude på havets bund, og hvem ved måske også endnu en ballastkanon fra 1700-tallet.