Kommunalvalg rykker nærmere: Konservative sætter navn på borgmesterkandidat

THISTED:Med valget af den 66-årige Jens Kristian Yde til konservativ borgmesterkandidat i Thisted Kommune har Det Konservative Folkeparti ikke bare spillet en kommunalpolitisk veteran på banen som partiets bud på kommunens næste borgmester, men også peget på den nuværende kommunalbestyrelses nestor som manden, der kan løfte opgaven.

Jens Kristian Yde er på en virtuel generalforsamling valgt som konservativ spidskandidat til novembers kommunalvalg og i fuld enighed også som borgmesterkandidat, forklarer Alex Klein, formand for partiets vælgerforening i Thisted Kommune.

- Til det kommende kommunalvalg er det oplagt at melde ud med en stærk borgmesterkandidat, siger Alex Klein med tanke for, at partiet til valget i 2017 havde Jens Kr. Yde som et af sine tre bud på en borgmester.

- Lige nu står Det Konservative Folkeparti stærkt. Vi har fremgang i meningsmålingerne på landsplan og lokalt i Thisted Kommune har vi haft en 15 procent fremgang i medlemstallet, som nu er på 109, siger Alex Klein og tilføjer, at de nye medlemmer er fra de yngre årgange.

- Og det kan ses på medlemmernes gennemsnitsalder. Den er gået ned, siger Alex Klein som håber på at fremgangen vil resultere dels i flere kvindelige medlemmer af partiet - og flere medlemmer fra det nordlige Thy.

- Vi har mange medlemmer i Sydthy og også i Thisted, siger han.

Med borgmesterkandidaten på plads mangler Det Konservative Folkeparti stadig at sætte navn på partiets folketingskandidat i Thisted-kredsen. Her skal der findes en afløser for Torben Overgaard, som har bedt om at blive afløst på posten.

- Vi har et godt bud på en ny konservativ folketingskandidat, men venter med at melde noget ud indtil den konservative vælgerforening i Morsø Kommune har taget stilling til spørgsmålet og om der også her er et bud på en mulig folketingskandidat. Det sker 30. marts, hvorefter vi vælger vores nye folketingskandidat i Thisted-kredsen på et fælles opstillingsmøde omkring Påske, siger Alex Klein.