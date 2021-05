Line Vanggaard tænkte sig grundigt om, før hun meldte sig i fars parti Venstre

Line Vanggaard Pedersen meldte sig i går som kandidat for Venstre til det kommende kommunalvalg i Brønderslev kommune. Og det har skabt stor glæde hos hendes far Poul Pedersen, der er ærke Venstre-mand og selv har siddet i byrådet i Brønderslev og er på kandidatlisten til regionsrådet.

- Min far har forsøgt at overtale mig til at skifte til Venstre, siden jeg som 14-årig blev medlem af Konservativ Ungdom, fortæller hun og siger, at den politiske uenighed i det Pedersenske hjem var helt reel.

Hun betegner sin far som forstokket Venstre-mand, der sad for bordenden og forventede, at maden blev serveret. Line Vanggaard selv har politisk og privat valgt en anden vej. Hun er enlig mor til en søn på otte måneder og en datter på fire år.

- Det har været en megasvær overvejelse og beslutning. Selvom jeg siger med et glimt i øjet, så så jeg er glad for, at det ikke var min far, der skulle modtage min indmeldelsesblanket i Jerslev-Hellum Venstreforening, fordi mine værdier altid passet til De Konservative.

- Men nu ser jeg mere på mine værdier som borgerlige. De værdier finder jeg lokalt i Venstre i Brønderslev hos borgmester Mikael Klitgaard og ikke mindst gruppeformand Dennis Kvesel.

Mikael Klitgaard siger efter opstillingsmødet for kandidater til kommunalvalget torsdag aften for Venstre, hvor han som forventet blev valgt som spidskandidat, at han er glad for at have Line og alle de andre dygtige kandidater på holdet. Venstre liste er nu på 28 kandidater.

Hos De Konservative i Brønderslev, der har opstillingsmøde på mandag 31.maj, bliver nyheden om Line Vanggaard Pedersens Venstre-kandidatur taget roligt til efterretning. Line Vanggaard fik ved valget for fire år siden 473 stemmer, og det placerede hende på en sjetteplads på listen over samtlige valgte kandidater til byrådet i Brønderslev.

- Det står enhver frit for, at stille op for det parti, man ønsker. Hvad det betyder for os kan give ikke give et bud på. De konservative vælgere stemmer forhåbentlig på os, men til kommunalvalg har personen som altid stor betydning. Derfor bliver valget 16.november spændende, som kommunalvalget altid er, siger Peter Stecher, der er byrådsmedlem og ham, der var medlemmernes foretrukne spidskandidat ved valget i december, hvor Line Vanggard som bekendt tabte og efterfølgende blev løsgænger.

- Efter det med De konservative overvejede jeg om, jeg ville fortsætte i politik. Jeg har talt med både Borgerlisten, Kristendemokraterne og Venstre, og er taknemmelig for, at de alle bød mig velkommen til at stille op for dem, hvis jeg ville, fortæller Line Vanggard.

Hun meldte sig som som først som kandidat i aftes, og spørgsmålet er så, hvordan det føles, at hun nu er med på Venstres hold.

- Det er lidt som første skoledag om igen. Jeg kender dem jo i forvejen i Venstre, men er ny i klassen. Det er lidt underligt, men jeg føler mig også lidt lettet.