Marie fylder 100 år: Nu vil hun have sig en flødekage

PANDRUP:Når man spørger de fleste ældre mennesker om deres opskrift på at få et godt og langt liv, er det ofte man hører, at man blot skal tage sig en lille dram til frokosten. Det skulle styrke hjertet. Det er nu ikke den metode, Marie Østergaard har benyttet, og alligevel kan hun tirsdag 28. december fejre sin 100 års fødselsdag.

- Nok har jeg da taget mig en dram ved festlige lejligheder, men jeg har aldrig siddet og pimpet, smiler Marie Østergaard, som trods sine 100 år har bevaret sin humoristiske sans.

Hun mistede sin mand for nu snart 25 år siden, sammen drev de Kaas Mejeri fra 1968 og en længere årrække frem. Marie Østergaard stod for mejeriudsalget - det vil sige butikken med alle ostene, mælken og fløden.

Rødvin og en dram bryder hun sig ikke så meget om. Til gengæld skal der fløde i maden som i kagerne.

- Man skal bare lave noget mad med fløde, så bliver man gammel, siger Marie Østergaard, der blot det seneste halvandet år har boet på Pandrup Plejecenter.

Nogle år efter hendes mand døde, begyndte hun at få leveret maden udefra. Ellers har hun klaret alt selv. Hun mente på det tidspunkt, at der havde hun lavet nok mad i sit liv. Ligesom alle andre gjorde dengang, så kom hun også ud at tjene. Hun var således 14 år gammel, da hun fik sit første arbejde på det tidligere alderdomshjem i Pandrup. Nu bor hun der selv, en ring er sluttet, og hun kan ikke forstille sig at bo andre steder.

- Her er rart, og der er god mad, siger hun.

Ud over en enkelte afstikker til Fyn, så har Marie Østergaard boet hele sit liv i og omkring Kaas.

Hun er stadig frisk og kan komme rundt ved egen hjælp. Dog er øjnene begyndt at drille, så når turen går udenfor, er det sikreste, at det foregår i en kørestol.

Den helt store fest, for Marie Østergaard har mange venner og bekendte, hun gerne vil se, bliver udskudt til senere. Foreløbig fejres den store dag med fest for den nærmeste familie. Der kommer 17, for Marie har to børn, to svigerbørn, fire børnebørn og ikke mindre end ni oldebørn. Marie mistede for nogle år siden en søn.

Dagen fejres med Othellolagkage, kagemand, kaffe og sodavand.