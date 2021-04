Morten fra Mors kæmper med kiloene i "Rigtige mænd" på DR: - Det har været en oplevelse uden lige

NYKØBING:Morten Noesgaard havde godt set, at der blev søgt nye deltagere til DR-programmet ”Rigtige mænd”, men det var først, da hans kone Marianne spurgte, om han ikke turde melde sig til, at han tog skridtet.

- Så meldte jeg mig til bare for at vise, at det turde jeg i hvert fald godt, siger Morten Noesgaard.

Den 39-årige taxavognmand fra Nykøbing kan for tiden ses på skærmen i den fjerde sæson af ”Rigtige mænd”, hvor han sammen med tre andre gutter med lidt ekstra kilo på sidebenene skal forsøge at få en sundere livsstil.

De rigtige mænd kommer helt ud af komfortzonen, da de skal danse foran en hal fuld af kvinder sammen med danseguru Michael Olesen, der er kendt fra ”Vild med dans”. Foto: MakeitBee Production

Og en sundere livsstil var netop, hvad Morten Noesgaard ville opnå ved at melde sig til programmet, som han selv med stor fornøjelse har fulgt de tidligere sæsoner af.

- Mit job er meget stillesiddende. Nogle gange kan jeg komme hjem, og så siger skridttælleren 200-300 skridt, og det er jo ganske sørgeligt. Min far døde i en alder af 54 år af en blodprop. Han havde fået konstateret ”gammelmandssukkersyge” og skulle ændre sin livsstil dengang.

- Jeg havde det sådan, at hvis jeg ikke ændrer min livsstil, så ligger det i kortene, at det også vil gå galt for mig på et tidspunkt. Jeg ved, hvor hårdt det er at miste sin far i en alder af 22 år, og jeg kunne ikke forsvare, at min søn ville komme til at stå i samme situation, siger Morten Noesgaard.

Til daglig er Morten Noesgaard taxavognmand og har to biler, der kører under Dantaxi i Nykøbing. Foto: MakeitBee Production

Vejede lige under 100 kilo

Morten Noesgaard har flere gange forsøgt at gøre noget ved de overflødige kilo med nye gå- og løbevaner, men efter 14 dage har motivationen været væk igen og de gode vaner droppet. Men at ændre livsstil med familien Danmark som tilskuere forpligtede på en anden måde.

- Så er man nødt til at hænge sig selv mere op på det, og det skal være mere seriøst, fordi man skal forsvare det over for andre, siger Morten Noesgaard.

Han har fået mange reaktioner i lokalområdet for sin medvirken i det humoristiske livsstilsprogram, og de har alle været positive. Hos den lokale købmand mødte han blandt andet en anden mand, som fortalte, at efter han har set ”Rigtige mænd” med Morten Noesgaard og de andre gutter, er han selv gået i gang med at tabe sig.

- Det er fedt, at vi motiverer andre ved at udstille os på tv og have det sjovt. Det er et skulderklap, siger Morten Noesgaard.

Morten Noesgaard og de andre rigtige mænd har en forkærlighed for bagerens basser. Morsingboen elsker især Nürnberg-snitter. Foto: MakeitBee Production

Da programmet gik i gang, vejede taxavognmanden lige under 100 kilo. Hvad vægten står på til sidst i programmet, og hvordan det går med at holde den sunde livsstil i dag, må vi vente på i spænding at høre mere om, men han kan i hvert fald afsløre, at det har været sjovt at deltage i programmet.

- Det har været en oplevelse uden lige. Både med hensyn til at ændre livsstil, for det er ikke bare så simpelt, som mange gør det til, men også i forhold til venskaber med de andre deltagere, siger Morten Noesgaard.

Også nordjyden René Pehrson fra Stae nær Aalborg medvirker i programmet, og det samme gør Nicolai Behrendtz og David Plovdahl fra henholdsvis Als og Falster.