Ole sælger købmandsbutikken - elregning er steget med 7.500 kr. om måneden

Når Letkøb i Vrensted ved Løkken lukker klokken 17.30 om aftenen, sørger købmandsparret Lene og Ole Jensen altid for, at der ikke brænder unødigt lys i butikken.

Som mange andre har parret oplevet, at elregningen har fået vokseværk på det seneste.

- Aconto-betalingen for et kvartal er steget fra 36.000 kroner til 58.500 kroner - det svarer til 7.500 kroner om måneden, fortæller Ole Jensen.

Det er en stor udgifts-post i købmands-butikken på Bådstedhedevej, men det er nu ikke derfor, at butikken er sat til salg.

- Mon ikke strømmen bliver lidt billigere igen på et tidspunkt? Nej, vi har sat butikken til salg, fordi vi begge er i 60’erne. Jeg har fået tilkendt Arne-pension, og min kone har også søgt. Men det er da rigtigt, at det ville være lidt sjovere, hvis omsætningen var større - måske en million mere om året, erkender Ole Jensen.

Det er 17 år siden, at købmandsbutikken blev erhvervet - og i mange år var det deres datter, Karina Bøgsted, det stod bag disken og fyldte på hylderne. Hun ejede også en del af butikken.

Men for tre-fire år siden besluttede hun at blive dagplejemor, så Lene og Ole Jensen, der bor i Brønderslev, overtog det fulde ejerskab og ansvaret vagtplanen.

Indtil da havde Ole Jensen arbejdet som landmand og chauffør.

Sådan er omsætningen

På et stort skilt ved butikkens indgangsdør bekendtgøres det, at butikken sælges for 995.000 kroner - det er uden varelager, men med en lejlighed, der kan udlejes ovenpå butikken.

Og under alle omstændigheder lukker parret 1. juli 2022.

- Der er lidt interesse fra et par stykker, men nu må vi se. Vi har i hvert fald besluttet, at vi skal have mere tid til nogle andre ting. Vi har en autocamper, der står derhjemme og kigger på os, siger Ole Jensen.

Han fortæller, at butikken for 17 år siden havde en omsætning på cirka 4,2 millioner kroner. Det lykkedes deres datter, som i sin tid blev købmandsuddannet hos Meny i Klokkerholm, at banke omsætningen op på otte millioner kroner - men efterhånden er man tæt på det gamle niveau igen.

- Men der er muligheder for den rigtige mand eller kvinde, der vil arbejde nogle timer. Vi er oppe i alderen og har eksempelvis ikke markedsført os på sociale medier, men det vil en ny købmand jo kunne gøre, lyder det fra Ole Jensen.

Der bor cirka 300 mennesker i Vrensted - Ole Jensen vurderer i øvrigt, at omkring 15 af landsbyens huse i dag ejes af nordmænd, der bruger dem som feriehuse. tn