Peter: - Jeg fikser alt det, håndværkerne ikke gider køre efter

Hvad er det lige, man gør, når man har en lampe, der skal hænges op og forresten også gerne vil have skiftet en fodliste og installeret en ny vandhane i badeværelset og ikke selv har håndelaget til den slags.

Ja, man kan ringe efter tre forskellige håndværkere ... eller ringe til Peter Meldgaard, som for et par måneder siden blev selvstændig med virksomheden Meldgaard Multiservice, der arbejder med Brønderslev som udgangspunkt.

- Jeg har altid brugt meget tid på at hjælpe folk i min omgangskreds med gør det selv-ting, som det tit kan være svært at få en håndværker til at køre efter ... og for et par måneder siden holdt jeg et husmøde med familien, hvor vi blev enige om, at jeg skulle prøve at gøre det til mit arbejde, siger Peter Meldgaard om begyndelsen på Meldgaard Multiservice.

Efter kun et par måneder som selvstændig tusindkunstner har Peter Meldgaard god gang i forretningen.

Ideen har allerede vist sig at være en god en af slagsen. Peter Meldgaard har god gang i biksen med både private og erhvervskunder - på trods af en søsætning midt i en historisk nedlukning af samfundet.

- Det var måske et lidt tosset tidspunkt, men det har vist sig, at der er et behov. Der er rigtig mange, så går og gerne vil have nogle småting fikset, og det klarer jeg - og jeg arbejder meget ude, så det med corona har ikke været et problem, siger Peter Meldgaard.

- Jeg kommer altid til tiden

En af de ting, som Peter Meldgaard går meget op i, er at han kommer til den aftalte tid - altid.

- Det er et princip jeg har ... og så går jeg ikke, før arbejdet er gjort, siger han.

I relation til de private kunder går Peter Meldgaard efter de små og halvstore opgaver fra sag til sag - og vil gerne lave aftaler om fast vinduespudsning. Overfor erhvervskunderne håber han, at han kan blive en slags løst tilknyttet vicevært, som løser tingene efter behov - både ude og inde.

- Det kan være vinduesvask, pasning af grønne områder, ophængning og hvad der ellers er behov for - og jeg har allerede god kontakt til nogle lokale virksomheder, siger han.

Store drømme - egentlig ikke

Mange iværksættere drømmer stort, når de begynder.

- Det gør jeg ikke. Jeg har ingen drømme om at Meldgaard Multiservice skal blive et stort firma ... jeg vil gerne kunne leve nogenlunde godt af det, og hvis jeg på et tidspunkt får overskud til at kunne hjælpe en ung, der har det svært i livet, lidt i gang, vil jeg meget gerne det, siger han.