Thybo fik podieplads: - Det er stadig meget åbent, hvem der vinder DM

ALS/HILLERSLEV:Det blev til en andenplads for 18-årige Mathias Rytter Kjeldsen, Hillerslev, da han i weekenden deltog i tredje afdeling af DM i pitbike på Als.

I første heat kom pitbikekøreren fra Thy ind som nummer tre, mens han i andet heat kunne krydse målstregen som nummer to, og det blev altså samlet til en andenplads på podiet.

Mathias Rytter Kjeldsen fortæller, at banen på Als ikke var hans favorittype, da der var tale om en hård, leret bane, som den unge thybo ikke kører meget på.

På grund af weekendens bagende sommervarme blev banen dog vandet før de to heats, og Mathias Rytter Kjeldsen blev derfor udfordret af banen, der var blevet glat og med mudder, der ramte brillerne, fortæller pitbikekøreren.

- Overordnet set er jeg meget tilfreds. Jeg har kørt rimelig stærkt og fornuftigt og kunne holde fokus gennem begge heats, siger Mathias Rytter Kjeldsen.

Han ligger nu nummer tre i den samlede DM-stilling.

- Men jeg har to point op til nummer to og fire point op til førstepladsen, så det kan nå at ændre sig meget endnu, og det er stadig meget åbent, hvem der vinder DM, siger Mathias Rytter Kjeldsen.

Næste afdeling af DM i pitbike finder sted 19. juni i Holstebro, og her er Mathias Rytter Kjeldsen på hjemmebane.

- Der regner jeg med at kunne trække nogle point fra de andre, fordi det er en bane, jeg kender godt efterhånden, siger han.