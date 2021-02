Tidligere Sindal-borgmester død: - Søren var en hædersmand

Søren Risager har sat sit fingeraftryk på mange mennesker hverdag - ikke bare som politisk beslutningstager, men også som en hjælpsom nabo og ildsjæl i lokalsamfundet.

Men nu sættes der ikke flere fingeraftryk - søndag morgen fandt hustruen ham død i hjemmet på Lundholmvej i Astrup.

- Han var et utroligt hjælpsomt og betænksomt menneske. Her på det seneste tror jeg, at det pinte ham lidt, at det kneb med at hjælpe folk så meget, som han egentlig gerne ville, fortæller vennen og partifællen gennem mange år, Niels Munkbak Andersen.

Søren Risager, der led af Parkinson, holdt sig ellers godt i gang: Ofte fik han motion ved at cykle rundt i lokalområdet, og han var også med i ”Pedelbanden” som en gang om ugen - når der ikke har været corona-nedlukning - er gået praktisk til hånde på den lokale friskole. I mange år havde Søren Risager eget tømrerfirma, så han kunne ordne det meste.

Og først i december 2020 trådte han ud af menighedsrådet.

Ville ikke være spidskandidat

I den bredere offentlighed har det været som politiker, Søren Risagers navn har været kendt.

Han var med i lokalpolitik i mere end 30 år - ti af årene som borgmester i Sindal Kommune, der blev en del af storkommunen Hjørring ved den seneste kommunalreform.

Søren Risager blev overtalt til at tage en tørn i storkommunen, og det viste sig at være en god beslutning for partiet, idet han blev partiets største stemmesluger. Trods ihærdige forsøg lykkedes det dog ikke at overtale ham til at blive partiets spidskandidat ved den lejlighed.

- Jeg tror godt, at jeg ville kunne have overblikket over kommunen og formidle samarbejdet, men i så stor en kommune skal man være ansigtet ud af til på en helt anden måde. Og det ligger ikke så nemt for mig, fortalte han for nogle år siden i et interview med NORDJYSKE Stiftstidende.

Der er ingen tvivl om, at partiet satte pris på hans indsats gennem årene, idet han blev kåret som æresmedlem af Venstre.

- En god mand

Hjørring Kommunes nuværende borgmester, Arne Boelt (S), kendte Søren Risager særdeles godt. Arne Boelt bor i Sindal og var medlem af kommunalbestyrelsen i Sindal i flere år samtidig med Søren Risager.

- Søren var en hædersmand. Uanset om det var administrationen, modstandere eller hans egne folk, så gav han det samme svar. Han fortalte, hvad han viste - Søren var ærligheden selv, siger Arne Boelt, der også har oplevet, hvordan den tidligere Sindal-borgmester ikke var bleg for at starte bilen og køre ud til folk, som havde henvendt sig med en problemstilling.

Arne Boelt karakteriserer Søren Risager som en person, der gik ydmygt til opgaven som politiker:

- Nogle gang spurgte han os i kommunalbestyrelsen: ”Hvem er det, vi er her for?”. Vi kunne godt trænge til at blive mindet om, at vi var i politik for borgernes og ikke vores egen skyld.

På trods en afdæmpet facon, så peger Arne Boelt også på, at Søren Risager besad en god portion humoristisk sans, der kunne løsne op for meget. Og så havde han styr på alle detaljer i et kommunalt budget.

- Han var også formand for teknisk udvalg i Sindal Kommune. Der drillede jeg ham lidt med, at han som udvalgsformand altså ikke behøvede at holde styr på, hvornår plovskæret skulle skiftes på sneploven. Men det viste han - og han viste også, hvad det kostede, mindes Arne Boelt, der opsummerer nyheden om Søren Risagers død sådan her:

- Astrup, den gamle Sindal Kommune og den nye i Hjørring har mistet en god mand.

Søren Risager blev 74 år. Han efterlader sig sin hustru, to børn og to svigerbørn samt fem børnebørn.

Begravelsen finder sted lørdag 13. februar fra Astrup Kirke, men kun for indbudte.