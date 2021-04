Torben havde tre butikker og var en halvsur mand. En dag sagde han stop

- Jeg skulle nok aldrig have været optiker. Jeg skulle heller ikke have haft butikker eller ansatte ... når jeg tænker tilbage på mit arbejdsliv, som jeg ikke har fortrudt, har jeg faktisk bare gjort alt det det, der er kommet til mig.

Det siger 51-årige Torben Mersholm, som i 2017 tog en stor beslutning, der har ændret hans liv. Fra at hverdagen var ved at være en sur pligt, glæder han sig i dag til hvad dagen måtte bringe. Han glæder sig til morgengåturen med sin kone, til kaffen og til at komme i gang ved drejeskiven og lerklumperne, som skal forvandles til ... hvad der nu måtte dukke op processen. Sådan har det været i lidt over fire år.

Før den tid var Torben Mersholm optiker med butikker i Nørresundby, Hjallerup og Pandrup. Da der var mest gang i det hele, havde han 10 ansatte, fin omsætning og masser af gang i det hele ... men der var en lille orm, som både gnavede og voksede.

Humoren er ofte med, når Torben Mersholm maler eller laver keramikskulpturer. Foto: Lars Høj

Til sidst havde ormen vokset sig så stor, at den stak hovedet frem og fortalte Torben Mersholm, at den trængte til nye boller på suppen ... og at det gjorde Torben vist også.

- Egentlig havde jeg jo det hele - gang i forretningerne, god økonomi, fint familieliv, hus, sommerhus ... alt hvad man i bund og grund kan ønske sig, fortæller Torben Mersholm om en periode, der endte med at han sagde farvel til livet som optiker og gav sig til noget helt og aldeles andet.

Det begyndte med oliemaling

Samtidig med livet som optiker, brugte Torben Mersholm en del tid på at male oliemalerier - med et sådant talent, at han hen ad vejen fik mange bestillinger på sine værker, der fabulerede over kendte ordsprog. Og han spiller musik i bandet Balloons ... og alt muligt andet oven i de mange ugentlige timer som butiksindehaver.

Han har skrevet en bog, tegnet, surfet, lavet lidt film og hvad man nu ellers kan finde på, når man har for meget uro i kroppen til at se TV og Netflix.

- Hvis jeg var ung i dag, havde jeg jo nok fået en diagnose af en slags, siger han med et skævt smil.

Det er blevet til mange sære figurer, siden Torben Mersholm kort før jul 2020 begyndte at arbejde med ler. Foto: Lars Høj

To forretninger blev solgt

I 2016 skete der noget afgørende, som fik Torben Mersholm til for alvor at lytte til den lille orm, der gnavede konstant.

- Jeg var på vej hjem efter en øveaften i vores band og kom kørende på motorvejen med 130 km. i timen ... og pludselig stod der tre krondyr på vejen. Og krondyr er som bekendt noget større end rådyr, siger Torben Mersholm om episoden, der endte med buler i bilen, en voldsom forskrækkelse og en eftertænksomhed, der langsomt kom snigende.

Sammenstødet med dyrene kom i samme periode, hvor Torben Mersholm opdagede, at han var begyndt at kigge på klokken flere gang i løbet af arbejdsdagene i butikkerne.

- Når klokken var 10.30 opdagede jeg, at jeg tænkte, at det var fint, at der nu kun var syv timer til fyraften. Og sådan skal man jo ikke gå rundt og have det med noget, der fylder så meget i ens liv, konstaterede Torben Mersholm for sig selv.

Ja, hvorfor ikke? Pippi Langstrømpe i rumdragt er vist aldrig set før ... men nu står i altså i Hjallerup. Foto: Lars Høj

Det blev til et møde med familien, der bakkede op om hans lyst til at blive fuldtids kunstmaler.

- Vi havde sparet nogle penge op, så det endte med at vi solgte butikkerne i Pandrup og Nørresundby, mens min kone overtog butikken i Hjallerup, siger Torben Mersholm.

En uventet gave

Og en dag i 2017 var planen realiseret - Torben Mersholm var en fri mand med eget atelier i parcelhuset i Hjallerup. Fri til at male, tænke tanker og realisere det han havde drømt om i lang tid.

- Det var fantastisk, siger han om det nye liv, der tog endnu en drejning for et halvt år siden.

- En af mine bekendte, der er keramiker, spurgte om det ikke var noget, jeg skulle prøve, siger Torben Mersholm om det uskyldige spørgsmål, som skulle få ham ud på et nyt spor.

- Jeg købte 20 kilo ler og tænkte, at det kunne jeg da godt prøve, siger han.

I dag betragter Torben Mersholm sig som fuldtids keramiker.

- Da jeg gik i gang med leret var det som at komme hjem ... her føler jeg virkelig, at jeg har en gave, siger han.

- Det her - det vil jeg gerne lave resten af mit, slår 51-årige Torben Mersholm fast. Foto: Lars Høj

- Der er noget, som skal ud

Når man spørger Torben Mersholm hvad han har på hjerte med sine malerier og sine keramikskulpturer, bliver han stille. Spørgsmålet fejer ikke noget, men han har egentligt ikke noget svar.

- Jeg har ikke nogen egentlig agenda, men laver præcis hvad mit hjerte og min hjerne er fuldt af ... der er bare en hel masse, som skal ud. Og det er ikke alt , som skal forklares, noget skal bare ses og opleves, siger han om sine ting.

Økonomisk kan Torben Mersholm nye liv overhovedet ikke betale sig - i hvert fald ikke i sammenligning med dengang han var Optiker-Torben. Men det gør ikke noget.

- Vi har skåret ned på mange ting, og accepterer, at der er ting, vi ikke længere har råd til. Og selv om jeg er ny indenfor keramik, har jeg solgt godt siden jul ... og vist er det da ingen herregård, men det er nu heller ikke helt dårligt, siger han.

Nye værdier i livet

- I øjeblikket har jeg det lidt som en væddeløbshest hvad angår mit nye kreative liv ... jeg løber stærkt og har en høj arbejdsmoral. Det mærkelige er bare, at jeg ikke rigtigt har noget mål ... andet end at jeg er en glad mand, hvilket jeg ikke var som optiker. Faktisk tror jeg, at jeg havde mistet min kone, hvis jeg var blevet i mit gamle arbejdsliv og var blevet mere og mere sur, siger han.

- Og det er fantastisk, at folk vil købe mine ting. At sælge et stykke keramik til 2000 kr. giver mig utroligt meget mere tilfredsstillelse end dengang jeg solgte briller til 8000 kr. Det er noget helt, helt andet. Jeg er glad, siger Torben Mersholm.