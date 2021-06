Vi skal se muligheder - og udvikle

Brian Fabricius er kendt for sin evne til at se muligheder og at udvikle Hotel Viking i Sæby.

Faktisk er udvikling en bærende søjle for Brian Fabricius daglige virke.

Det er der en ganske enkelt grund til - nemlig kunderne.

Det kan godt være at man for år tilbage kunne få kunden til at vente, hvis man ikke lige havde det på hylderne, som stod på ønskelisten.

Den tid er længst ovre.

Kunderne vil tages alvorligt og de forventer handling her og nu.

- Det kræver at vi hele tiden arbejder på at være i sync med kundernes forventninger og ønsker, siger Brian Fabricius, der her fredag formiddag blev hædret med årets Vækst og Vilje Erhvervspris 2020 ved Erhvervshus Nord-arrangementet i Arena Nords skolehal.

For Brian Fabricius er det afgørende at man kan føle sig selv i det virke, man har valgt at kaste sig ud i.

- Hvis vi skal lykkes, så skal vi vælge et arbejde, vi har det godt med. Et arbejde, hvor vi kan udfordres og et arbejde, hvor vi sammen med hinanden kan skabe succes.

- Jeg har valgt at have transparens i vores indtjening, så medarbejderne også kan følge vores udvikling. Det er afgørende for min egen trivsel, at jeg kan se, at jeg er en del af en succes, der bæres af glade kunder, glade medarbejdere og en fornuftig bundlinje.

- Det sidste er nemlig også afgørende vigtigt, for vi skal tjene penge på det vi laver, siger Brian Fabricius.

Brian Fabricius her med familien til Vækst og Vilje-arrangementet. Sønnen blev i øvrigt født netop den dag i efteråret 2020, hvor statsministeren lukkede de syv nordjyske kommuner ned. Så den melding, fik Brian på fødegangen på Aalborg Sygehus.

Han er uddannet tjener fra Hotel Munkebjerg, men inden det havde han forsøgt sig med handelsskole, med uddannelsen til elektriker og sågar en uddannelse som brandmand.

Alt for ikke at skulle ende på hotellet som sine forældre.

Men så gik turen alligevel til Munkebjerg og dermed trak karrieren ham tilbage på en vej, der endte med at gøre ham til direktør for det hotel, han voksede op på.

- Det handler om kontakten med mennesker. Det giver mig et kick af en anden verden. At være på arbejde er for mig ligesom at stå på en scene. Jeg elsker at være på arbejde og snakke med gæsterne, siger han.

Det har alt med det bærende mindset at gøre.

Og for Brian Fabricius blev det udtalt tilbage dengang, han var 14 år og skulle vælge vejen til sit arbejdsliv.

Det blev selvfølgelig diskuteret med forældrene, som i 1982 havde erhvervet sig Hotel Viking.

- Jeg kan ligeså tydeligt huske, at de sagde til mig, at det vigtigste er ikke var, hvad jeg skulle være.

- Det, der virkelig betyder noget er, om du har lyst til at stå ud af sengen om morgen og gå på arbejde, sagde de.

- Og det har jeg levet efter lige siden, siger Brian Fabricius.

Det er også det, han har taget med sig over i det at være hoteldirektør. At arbejde med mennesker er alt for Brian Fabricius.

Og derfor bruger han ofte fortællingen i sit ledervirke.

- Min gamle direktør på Hotel Koldingfjord sagde engang til mig, at det er ”nemmere at tæmme en vild laks end at puste liv i en død sild”, og det har han fuldstændig ret i.

- Det er så enormt fascinerende at arbejde med mennesker. Der er altid mere man kan bygge på både i relationen i medarbejdernes virke i takt med, at de går igennem forskellige livsfaser.

- Det er vigtigt for mig at hjælpe dem med at finde den balance, som skaber en ligevægt imellem karriere, dem selv og deres familie. Det er den sværeste øvelse for alle ledere, og den mest værdifulde, når vi finder den, siger Brian Fabricius.

- Så det, der får mig ud af sengen om morgenen, det er at se andre skabe succes gennem deres virke på Hotel Viking, er mit primære formål som leder. For når mine medarbejdere lykkes, så lykkes Hotel Viking, understreger han.

I marts sidste år ramte coronaen verden - og selvfølgelig også Hotel Viking.

Brian Fabricius erkender, at det har været hårdt og at han og den øvrige ledelse har lavet hele otte strategier og handleplaner for hotellet gennem de 16 måneder.

- Men jeg er helt sikker på, at vi om et par år vil kigge tilbage på nedlukningerne og tænke:

- Det var hårdt, fordi det pludselig var politikerne og ikke kunderne, der satte dagsordenen, men det gav os et pusterum til at gennemtænke vores forretningsmodel.

- Og jeg tror også, at nedlukningerne og de afsavn som både vi ,og kunderne har haft, vil booste oplevelseskulturen i de kommende år.

- Vi mærkede allerede en ændring under genåbningen sidste år.

- Mange af mine medarbejdere sagde at hver dag nærmest var som juleaften. Det var som om påskønnelse af vores indsats var større end den plejede - og vores indsats for at servicere var bestemt også præget af glæden ved igen at kunne tage imod.

Og den glæde holder man fast ved på Hotel Viking, hvor udvikling og tilpasning - i parløb med et medrivende arbejdsliv for de ansatte - sætter retningen.