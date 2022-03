Villy har købt Hotel Klitrosen

- Vi har fået øjnene op for, hvad der betyder noget her i livet. Det er familien, siger Villy Jæger, som sammen med sin samlever, Carmilla Arnold Tegen, i sommeren 2021 rykkede teltpælene op, forlod storbyen Hamborg og flyttede til Aalborg. Nu har de købt Hotel Klitrosen i Slettestrand.

Villy Jæger har sine rødder i Fjerritslev, hans forældre havde skobutikken i byen, og han har meget af sin familie i området. En familie både Villy og Carmilla gerne vil noget tættere på. Villy har to voksne sønner, der bor på Gjøl og i Aalborg, sammen har parret en lille dreng på syv år.

- Vi trængte til at komme tættere på bedsteforældrene, Villys sønner, bror og søster og ikke mindst fætrene, siger Carmilla Arnold Tegen, som selv kommer fra det sønderjyske men ikke har meget familie tilbage.

Det er ikke den eneste grund til, at de har vendt blikket mod Hanherred. De ville også skabe noget sammen, og derfor faldt valget på Hotel Klitrosen.

- Jeg kontaktede den daværende ejer. Jeg ville gerne købe, men det skulle være uden forpagter, for vi vil selv stå for det. Og den tidligere ejer ville gerne sælge, siger Villy Jæger.

Derfor blev forpagter-aftalen sagt op, og Villy Jæger og Carmilla Arnold Tegen kunne pr. 1. marts kalde sig for hotelejere.

Helle Petersen, der siden foråret 2021 har været indehaver af Rønnes Hotel, Slettestrand, har haft forpagtningen af Klitrosen i en årrække.

- Hendes forslag var, at vi lavede en aflevering nu her. Den idé var vi med på, siger Villy Jæger, der forsikrer, at alle planlagte arrangementer afholdes som planlagt.

- Helle har lavet en del aftaler for foråret, og kunderne skal ikke være bekymrede. De kommer ikke til at mærke noget, siger Villy Jæger, som har kalenderen fyldt med både bryllupper, konfirmationer og fødselsdage.

Stjernekok

Det bliver ikke Villy eller Carmilla, der kommer til at svinge dørslaget eller røre i gryderne.

- Vi kan godt lide god mad, og vi går meget op i mad, men vi kommer ikke til at lave det selv. Det er sikkert, siger Villy Jæger, som derfor har ansat kokken Allan Poulsen.

Allan Poulsen kommer med erfaring fra nogle af de mest anerkendte gourmetrestauranter i Danmark og Norge, herunder flere med Michelin-stjerner som Henne Kirkeby Kro, Restaurant Bagatelle i Oslo, Restaurant Kommandanten i København og Nimb Louise i København. Han har også været hos Svinkløv Badehotel, Ruths Hotel i Skagen og Steenbergs Hotel & Brasserie i Nykøbing Mors.

Det hele får en overhaling

Det er ikke det eneste, der kommer til at ske på Klitrosen. Hele stedet skal have en overhaling. Carmilla Arnold Tegen er uddannet indenfor arkitektur og design, og Villy er medejer af virksomheden 2LP, som har specialiseret sig i hotel- og butiksindretning. Nogle af deres kunder er blandt andre Shaping New Tomorrow i Aalborg, Magasin, Illums og Salling for blot at nævne et par stykker.

- Vi går rigtig meget op i arkitektur og design, så der kommer til at ske noget her, lover Villy Jæger, som i mange år har levet af at udføre professionelt bestyrelsesarbejde og været medejer af en række virksomheder som hoteller og restauranter. Blandt andre Kadeau i København og Hotel Nordlandet på Bornholm.

Nu er han blot engageret i 2LP og et slagteri ved Roskilde - Gris, lam & Co.

- I 90’erne stiftede jeg min første virksomhed nemlig køkkenfirmaet Nettoline. Jeg har altid haft gang i mange ting. Jeg er lidt iværksætteragtig. Det er nok en del af min opdragelse, smiler Villy Jæger, som i følge Lasso.dk har registreret ejerskaber af i alt 41 danske selskaber. 37 af disse virksomheder er i følge Lasso.dk ejet gennem firmaet Jæger Holding A/S, som ved sidste regnskab havde en egenkapital på 11 millioner euro. Det er ligeledes Jæger Holding, der står som ejer af Klitrosen.

Fælles projekt

Erfaring, kompetencer og netværk er derfor ikke noget, parret mangler. Men de trængte til at lave noget sammen.

- Vi vil lægge vores sjæl i hotellet, og det bliver rigtig godt, siger Villy Jæger.

De nye hotelejere lover, at der bliver lagt vægt på bæredygtighed og lækker mad. Veganer- vegetarretter kommer på menuen ved siden af bøfferne.

- Det skal være et godt lille hotel, siger de.

Planen er, at hotellet åbner helt op i løbet af forsommeren, når alt personalet er på plads.

- Vi får brug for en del ansatte, så det arbejder vi på højtryk for at løse, siger Carmilla Arnold Tegen.