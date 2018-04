Menneskesmuglet vietnameser tvunget til at dyrke skunk

AALBORG: I januar modtog Nordjyllands Politi et anonymt brev på politigården i Aalborg. I brevet stod der, at der var et skunklaboratorium på en gård uden for Farsø, og der blev sendt en narkopatrulje afsted til adressen.

Da de ankom til gården fandt de en 43-årig vietnamesisk mand, som ene og alene gik og passede på 342 skunkplanter, hvilket svarer til omkring 10 kilo skunk.

Det oplyser anklager ved Nordjyllands Politi Bjørn Fogh.

Turde ikke flygte

I retten forklarede den 43-årige, at han i juni sidste år var rejst til Europa fra Vietnam, og på sin rejse mødte han nogle mænd, der lovede ham et job på en restaurant i Danmark.

Han endte i stedet på en gården ved Farsø, og her oplærte de fremmede mænd ham i at tage sig af skunkplanter. De truede ham også med, at de ville slå ham ihjel, hvis han nægtede.

Den 43-årige forklarede, at han ikke ved, hvem bagmændene er, og at de altid var maskerede, når de en gang om ugen kom ud med mad til ham på gården. Alligevel var han så skræmt af deres trusler, at han ikke turde flygte fra gården.

Han blev presset til det

Nordjyllands Politi har rådført sig med Center mod Menneskehandel, og de har vurderet, at det er sandsynligt, at den 43-åriges historie er sand.

Retten i Aalborg idømte den 43-årige seks måneders fængsel, og han modtog dommen.

- Grunden til, at han ikke får en udvisning, og at han kun får seks måneders fængsel er, at han er blevet presset til det, fortæller anklager Bjørn Fogh.

Generator skjulte strømforbrug

Den 43-årige har fortalt politiet, at foruden for de 342 planter som de fandt på gerningsstedet, har han været med til at høste to gange før.

Normalt bliver et skunklaboratorium opdaget ved, at der bliver stjålet el til at forsyne de mange varmelamper, som det kræver for at få skunken til at gro. Men på gården i Farsø konfiskerede politiet en dieselgenerator, som de har brugt til at forsyne gården med strøm.

Når den 43-årige har afsonet sin dom i Danmark, tager Center mod Menneskehandel over og sørger for, at han bliver bragt hjem til Vietnam.

Nordjyllands Politi har stadig ikke fundet frem til bagmændene, men de efterforsker forsat sagen.