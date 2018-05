Menneskevrimmel op til Royal Run - men intet trafikkaos

AALBORG: Med omtrent 9000 mennesker til start, bliver midtbyen i Aalborg i disse minutter fyldt godt op forud for Royal Run.

Foreløbig fortæller NORDJYSKES løbende reporter, Jeanett Harald Schmidt, at der er mange mennesker på havnen i Aalborg, men at der er godt styr på forholdene.

Rigtig mange løbere ser ud til at have forstået advarslen om trafikal tæthed og mulighed for trafikkaos, og de har derfor valgt at cykle, gå eller løbe til startområdet.

Du kan se løberuten her.

Første heat på One Mile-distancen skydes i gang klokken 09.09.