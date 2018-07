Mens AaB-spillerne sveder på træningsbanen: Det laver Flores i Peru

FODBOLD: Mens holdkammeraterne på AaBs superligamandskab løber rundt på AaBs anlæg på Hornevej og sveder, så har den peruvianske landsholdsspiller Edison Flores valgt ikke at dukke op til træning og kamp for sin arbejdsgiver.

De seneste par dage har han blandt andet skrevet autografer i et storcenter og samlet ind til den peruvianske pendant til danske Kræftens Bekæmpelse - Ponle Corazon.

¡Hola seguidores! En pocos días ya dejaré Lima y antes de irme quería contarles que este jueves 19 estaré en Hiraoka de Independencia realizando una firma de autógrafos de 6:00 pm a 7:00 pm. El ingreso es libre pero recuerden que la capacidad es limitada. ¡Espero verlos! — Edison Flores (@edisonflores135) 18. juli 2018

Det skriver Edison Flores selv i flere omgange til sine følgere på det sociale medie twitter.

I et tweet skriver han således, at han 19. juli vil være at finde i storcenteret Hiraoka de Independencia i Lima, hvor han vil skrive autografer i en times tid, før han "om et par dage" vil forlade Lima.

Og i et andet tweet opfordrer han folk til at komme for at fylde indsamlingsbøtter til Ponle Corazon.

Los espero a las 6:00 p.m. en Hiraoka de Independencia. Estoy llevando dos latas de @PonleCorazonFPC para que las llenemos juntos. ¡Los espero!???? pic.twitter.com/YrlVM8ib8f — Edison Flores (@edisonflores135) 19. juli 2018

Så der går nok endnu en tid, inden holdkammeraterne genser den peruvianske landsholdsspiller i fuld vigør på træningsbanerne i Aalborg.

Flores skulle allerede i denne uge være stødt til AaB-truppen ovenpå sin ferie efter sin deltagelse i VM for Peru.