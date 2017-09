Mental udfordring venter Danmark i Armenien

FODBOLD: Danmark er på en vanskelig mission i VM-kvalifikationen i dette efterår. Det kræver formentlig sejre i de tre resterende kampe, hvis Danmark skal gøre sig forhåbning om at komme med til VM-slutrunden i Rusland næste år.

Fredagens 4-0-sejr over Polen skal derfor følges op med en sejr mandag aften ude mod Armenien.

Landstræner Åge Hareide kræver frem for alt den samme indstilling og energi, som spillerne viste mod Polen.

Fysisk regner nordmanden ikke med, at spillerne får problemer med at præstere med få dages mellemrum. Det er oppe i hovederne, han ser den største udfordring.

- Jeg er mere bekymret for den mentale del. Vi skal mentalt være klar til at kæmpe igen. Det er det vigtigste. Hvis vi gør det, vil jeg være tilfreds.

- Vi er nødt til at have den samme tilgang oppe i hovederne. Vi skal kæmpe for det en gang mere. Vi kan ikke slække på tingene, siger Hareide.

Manchester United-stjernen Henrikh Mkhitaryan bliver en af de armenske spillere, Danmark skal holde øje med.

- Der er ikke så meget udskiftning hos Armenien i forhold til det hold, vi mødte i Parken. De har heller ikke så mange at vælge imellem.

- Vi skal passe på. Henrikh Mkhitaryan er en topklassespiller i Premier League, siger landstræneren.

Christian Eriksen har bemærket Mkhitaryans flotte start for United i denne sæson.

- Henrikh er startet utroligt godt. Han har lavet fem assister i tre ligakampe for Manchester United og er fløjet derudad. Han kommer med en masse selvtillid, men United har også mange andre gode spillere.

- Mod Armenien bliver det lige som mod Polen, der har én stjerne (Robert Lewandowski, red.), som vi skal have lukket ned for, siger Tottenham-spilleren.

Danmarks kamp mod Armenien går i gang mandag klokken 18 dansk tid.

/ritzau/