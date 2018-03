Mentalundersøgelse: Peter Madsen har psykopatiske træk

KØBENHAVN: Den drabstiltalte Peter Madsen er en velbegavet mand. Han er imidlertid også følelseshæmmet med alvorlig mangel på empati, anger og skyldfølelse.

Det fremgår af en mentalundersøgelse, som specialanklager Jakob Buch-Jepsen torsdag præsenterer i Københavns Byret.

- Personlighedsmæssigt er han svært afvigende med primært narcissistiske og psykopatiske træk, lyder det i psykiaternes vurdering.

Han beskrives desuden som højst utroværdig og som en patologisk løgner med en "glat og overfladisk charme".

- Samlet set fremstår han som pervers og svært seksuelt afvigende, lyder karakteristikken.

Anklagemyndigheden har sat sig for at bevise, at drabet på den svenske journalist Kim Wall skete efter forudgående planlægning og forberedelse.

Ifølge anklagen medbragte Madsen således en sav, tilspidsede skruetrækkere, strips, stropper og andre remedier, inden han 10. august om aftenen sejlede ud på Øresund med sin gæst.

Når Madsens afvigende personlighed sammenholdes med hans afvigende seksualitet, udgør ubådsbyggeren ifølge mentalundersøgelsen, som præsenteres torsdag, "en fare for andres liv, legeme og frihed".

Det er på den baggrund, at Retslægerådet har anført, at det kan være påkrævet at idømme Madsen forvaring på ubestemt tid.

Som udgangspunkt mener anklagemyndigheden dog, at ubådskaptajnen bør straffes med fængsel på livstid.

Kun hvis retten skulle overveje at straffe Madsen med en tidsbegrænset fængselsstraf, vil anklagemyndigheden foretrække forvaring.

I princippet kan både livstids- og forvaringsdømte risikere at tilbringe resten af livet bag tremmer. I dag har flere livstidsdømte således afsonet mere end 30 års fængsel. Langt de fleste er dog på fri fod i løbet af 14-16 år.

