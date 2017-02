Hun ønsker, det hun betegner som en "enstrenget" familieretlig myndighed, hvor højkonfliktfyldte sager i dag både foregår i Statsforvaltningen og fogedretten.

- I dag har vi desværre et system, der inviterer til konflikt og kamp mellem forældrene. Det skal vi have standset, siger Mercado.

- At man cykler rundt fra det ene til det andet er med til at holde en konflikt i gang. Det er tidsforlængende. Og i yderste konsekvens betyder det, at den ene forælder kan skubbe den anden ud af barnets liv. Vi kan simpelthen se, at børnene bliver de helt store tabere i de stærkt konfliktfyldte skilsmisser. De lider under det. De føler, at de bliver trukket ind i en voldsom magtkamp mellem mor og far.

Hvordan det konkrete forslag kommer til at se ud, kan ministeren ikke sige endnu.

Men hun regner med at kunne have et forslag til et nyt system klar om et par uger.

- Det er min intention at komme med et forslag, som i højere grad sikrer et enstrenget system, så man ikke skal bevæge sig mellem to systemer. Det er både tidsforlængende og opslidende for parterne, fordi det inviterer til flere kamparenaer forældrene imellem.

Hun understreger, at der vil være de samme klagemuligheder som hidtil.

Hendes forgænger, Karen Ellemann (V), arbejdede på et lignende forslag, før hun forlod ministeriet. Hun oplyste, at antallet af højkonfliktfyldte skilsmisser lå på mellem 10 og 20 procent. Og ifølge Mai Mercado er det ikke ændret.

Hvis forældre efter en skilsmisse ikke kan blive enige om, hvem der skal have forældremyndighed over barnet, eller hvor barnet skal bo, kan Statsforvaltningen hjælpe, for eksempel ved at mægle.

Men i sidste ende kan sagen ende i retten. Også hvis den ene forælder for eksempel nægter at udlevere barnet til det aftalte samvær, kan den anden forælder klage til fogedretten.

Af de sager, der kører ved Statsforvaltningen, karakteriseres 43 procent som højkonfliktsager, viser en undersøgelse fra SFI fra 2016.

/ritzau/