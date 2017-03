ODENSE: AaB-anfører Rasmus Würtz så gult allerede midtvejs i første halvleg af mandagens 4-0-nedtur mod OB. Dermed ryger han i skammekrogen på mandag, når FC Midtjylland gæster Aalborg Stadion til en nøglekamp i slutspilsstriden.

- Den kamp vil jeg rigtig gerne være med i, så det vil være en kæmpe bet, hvis jeg misser den, lød det mandag aften fra Würtz - inden han havde fået vished over sin karantæneskæbne.

Han var heller ikke helt enig i, at forseelsen, hvor han ramte en OB’er i hovedet med støvlespidsen, var en soleklar advarsel.

- Det er jo hændeligt, at jeg rammer ham. Jeg synes også, han dykker lidt ned med hovedet, men måske kan det godt gives. Jeg ved det ikke, sagde Rasmus Würtz, der dog nægter at kaste håndkædet i ringen.

- Vi fik et rap over tuden af OB, men fodbold handler om at rejse sig, når man har fået det. Med den trods alt gode start, vi har fået på foråret, skal vi kunne gøre det, fastslår han.

