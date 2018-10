Mere salg på nettet holder hånden under Magasin

AALBORG: Der bliver brugt færre penge i Magasins stormagasiner, men det bliver opvejet af stigende salg på nettet.

Magasin, der ejer syv stormagasiner rundt i Danmark, nåede en omsætning på 2821 millioner kroner i det seneste regnskabsår.

Dermed ligger omsætningen helt uændret sammenlignet med sidste år. Det viser kædens årsregnskab for 2017/2018, der dækker perioden frem til slutningen af august.

Set i lyset af stor konkurrence om danskernes penge er økonomidirektør Peter Fabricius tilfreds med udviklingen. Salget på nettet er steget 45 procent på et år.

- Jeg er godt tilfreds med, at vi holder en stabil omsætning i et år, hvor vi har brugt ressourcer og manpower på at åbne et helt nyt Magasin i Aalborg og i et år, hvor konkurrencen både online og fysisk bestemt ikke er blevet mindre, siger Peter Fabricius i en meddelelse.

Magasins driftsoverskud lød på 165 millioner kroner, og det er et fald på syv millioner kroner.

Magasin har i dag stormagasiner i København, Ørestad, Rødovre, Lyngby, Odense og Aarhus. For en måned siden åbnede Magasin i Aalborg.

På den korte bane er der ingen planer om flere åbninger, men Magasin ser potentiale for flere i fremtiden.

