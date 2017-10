Tre personer er ramt af skud i København - en er død

KØBENHAVN: En person blev dræbt, da der tirsdag aften blev affyret skud ved Mjølnerparken i København.

To andre er såret af skud. Den ene er hårdt såret, mens den anden er lettere tilskadekommen. Alle tre har banderelation.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Til Ekstra Bladet fortæller et vidne, at to personer blev ramt af skud foran et hostel på Tagensvej. Et andet vidne fortæller til avisen, at der blev affyret omkring 20 skud.

København har siden forsommeren været plaget af en lang række skyderier, og en del af dem har fundet sted i og omkring Mjølnerparken.

Motivet til tirsdagens skyderi og hvilke grupperinger de involverede tilhører er endnu uvist, men banden Brothas holder til i Mjølnerparken.

Den blev egentlig opløst i 2016, men er tilsyneladende genopstået, efter at Loyal To Familia, LTF, siden foråret har spredt sig til flere områder og kommet i konflikt med flere andre bander.

Politiet vurderer, at Brothas og grupperinger fra Nordvest og Husum har dannet fælles front mod LTF

Siden midten af august har fly og helikoptere patruljeret over København i et forsøg på at dæmme op for de mange bandeopgør og skyderier.

Indsatsen fra luften er et vigtigt værktøj for at "genetablere normalbilledet, forklarer ordensmagten. Mistænkte kan følges fra oven, og enheder på jorden kan dirigeres til hurtigt at reagere på tip fra borgere.

Desuden har politiet oprettet visitationszoner i store dele af København. De giver politiet ret til at visitere personer, uden at man har en konkret mistanke mod dem.

I midten af september oplyste politiet, at omkring 50 personer fra bandemiljøet var blevet fængslet siden de voldelige konflikter blussede op i forsommeren.

