Merkel: Der vil være uenigheder i min nye regering

- Vi vil diskutere, men vi er klar til at tage fat på arbejdet med at regere Tyskland.

Sådan siger Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, efter at ministrene i hendes nye regering har været på ryste-sammen-tur i to dage på Schloss Meseberg, Merkels officielle residens uden for Berlin.

Regeringen består af konservative fra Merkels CDU og søsterpartiet CSU og så socialdemokraterne, SPD.

Merkel siger, at der vil være diskussioner i regeringen.

- Vi vågner ikke alle hver morgen med de samme idéer, siger hun.

- Men det, jeg tager med fra arrangementet her, er, at der er vilje til at nå til enighed.

Kansleren opfordrer sine ministre til at tage fat på arbejdet.

- Det er klart, at der er meget arbejde at lave. Alle har tilstrækkeligt med arbejde, der er ikke så meget tid til andre ting.

Det er en måned siden, regeringen kom på plads. Det skete efter lang tids tovtrækkeri i kølvandet på parlamentsvalget i september i fjor.

Og i den måned, der er gået, siden regeringen blev dannet, har ministrene her og der bidt efter hinanden.

Den regering, der var ved magten op til valget, var ligeledes en koalitionsregering mellem CDU, CSU og SPD. Efter valget søgte socialdemokraterne længe at holde sig ude af en ny regering med Merkel ved roret.

Men både CDU og SPD ville undgå et nyvalg, hvor det nye indvandrerkritiske parti Alternative für Deutschland (AfD) muligvis ville få endnu et kanonvalg.

Så de blev enige om igen at gå sammen i en koalitionsregering.

Det er den fjerde regering i træk med Angela Merkel som forbundskansler. Det er formentlig også hendes sidste periode som kansler, og det kan meget vel også gå hen og blive den mest besværlige for hende.

Merkels personlige popularitet er faldet, efter at hun i 2015 åbnede Tyskland for omkring en million migranter, der kom vandrende sydfra.

/ritzau/Reuters