Merkel: Jeg venter min regering vil holde i årevis

Forbundskansler Angela Merkel siger til tv-stationen ARD, at hun venter, at hendes regering vil kunne fortsætte sit arbejde i de kommende år.

Forbundskansleren understreger samtidig, at migranter maksimalt vil være tilbageholdt i transitcentre på grænsen til Østrig i 48 timer.

Merkel nedtoner stridighederne mellem hendes konservative kristelige demokratiske parti, CDU, og dets bayerske søsterparti, CSU.

- Jeg kan ikke love, at der ikke kommer stridigheder igen om andre emner, da det er almindeligt, når en regering består af tre partier, siger Merkel til ARD til et spørgsmål om, hvorvidt hendes regering vil kunne sidde fire år.

- Dette gang var det en alvorlig uenighed om et emne, som altid er emotionelt. Men jeg har en stærk tro på, at vores regering kan arbejde på en god måde - og ikke kun nu, men i de kommende år, siger hun og understreger, at hun vil gøre sit for, at det lykkes.

Tidligere onsdag krævede socialdemokraterne i SPD, at migranter ikke lukkes inde i lukkede centre ved grænsen til Østrig i længere tid.

- Masselejre, hvor flygtninge lukkes inde i ugevis, bliver ikke oprettet med SPD (i regeringen, red.), siger SPD's generalsekretær, Lars Klingbeil, til kanalen ZDF.

Klingbeil understreger dog, at han bevarer optimismen. Han tror, at det vil lykkes for de tre partier at finde et kompromis.

Under et EU-topmøde i sidste uge kunne Merkel kortvarigt ånde lettet op, da det lykkedes at lande en migrantaftale med de øvrige stats- og regeringschefer i EU.

Men aftalen havde mange løse ender, og den kunne ikke tilfredsstille CDU's bayerske søsterparti, CSU.

Traditionelt har CDU og CSU hængt uløseligt sammen i tysk politik.

CSU's partileder, Horst Seehofer, der også er tysk indenrigsminister, havde truet med at trodse forbundskansleren og afvise migranter ved grænsen./ritzau/Reuters