Merkel må søge nye partnere

BERLIN: Angela Merkels konservative CDU-parti og søsterpartiet CSU vinder det tyske valg, men vil være nødt til at få mindst to partier i ny koalition for at regere, viser prognoser fra tv-stationen ARD, efter at valgstederne lukkede klokken 18 søndag.

Det socialdemokratiske SPD, der hidtil har regeret sammen med Merkels CDU og søsterpartiet CSU, meddeler at det trækker sig fra den store koalition og går i opposition.

CDU/CSU står til at få 32,5 procent af stemmerne, mens SPD ser ud til at rutsje ned på godt 20 procent. Det er et katastrofalt valgresultat for partiet.

For CDU/CSU var resultatet skuffende. Unionspartier fik i 2013 41,5 procent af stemmerne.

- Vi havde håbet på et bedre resultat, siger Merkel i en kort tale til sit parti.

Men hun konstaterer, at der ikke kan dannes en ny regering uden om CDU/CSU.

- Der ligger en stor opgave foran os, konstaterer hun. Lige nu ser det ud til, at hun er nødt til at indgå regeringssamarbejde med det liberale parti FDP og De Grønne for at få flertal.

En prognose beregnet på grundlag af de først optalte stemmer bekræfter SPD’s nedtur. SPD står til 20,2 procent. Det er et historisk stort valgnederlag. Det erkender partiformand Martin Schulz.

- Vi har ikke klaret det, siger han.

Han bekræfter, at partiet går i opposition. Den store koalition med CDU/CSU er slut. Men han har ikke planer om at trække sig som formand for SPD.

Schulz er den tidligere formand for Europa-Parlamentet. Han blevet tidligere i år halet ind som SPD’s kanslerkandidat. Her blev han spået chancer for sågar at kunne blive forbundskansler. Men siden er det gået støt tilbage for partiet.

Den store sejrherre er det højrenationale AfD, som ifølge prognosen står til at ende på 13,4 procent af stemmerne.

- Vi klarede det - og vi kommer til at ændre dette land, siger Alexander Gauland, den ene af partiets ledere.

Prognosen med optalte stemmer viser kun marginale forskelle for partier i forhold til valgstedsmålingen.

Merkels to mulige koalitionspartnere, De Frie Demokrater (FDP) og De Grønne, står til cirka 10,5 procent og 9,5 procent.

Det venstreorienterede Die Linke står ifølge prognosen til 8,9 procent.

/ritzau/