Merkel: Migrantkrise kan blive knald eller fald for EU

Der er meget på spil for EU-samarbejdet og for den tyske forbundskansler i særdeleshed, når spørgsmålet om flygtninge og migranter torsdag igen skal diskuteres på et topmøde i Bruxelles.

- Europa står over for mange udfordringer. Men den, der handler om migration, kan blive knald eller fald for EU, siger Angela Merkel.

Merkel appellerer til, at man laver aftaler med afrikanske lande, der ligner den milliardaftale, som EU har med Tyrkiet om effektivt at bremse asylrejser over Middelhavet.

Bemærkningerne falder i Forbundsdagen i Berlin, før kansleren torsdag rejser til den belgiske hovedstad for at mødes med de øvrige 27 stats- og regeringschefer i EU.

Kansleren har allerede på et minitopmøde, der blev holdt søndag 24. juni, konstateret, at lederne ikke kan blive enige om en forløsende aftale, som landene ellers havde lagt op til at lande inden sommeren 2018.

Men Merkel er også under massivt pres fra sin egen regering, hvor koalitionspartneren CSU har givet hende en kort frist til at finde en fælles EU-løsning. Det viste sig hurtigt at være forgæves.

CSU kræver, at asylansøgere, som er afvist i andre EU-lande, også skal afvises ved den tyske grænse.

Forbundskansleren mener, at antallet af migranter, der kommer til Europa, nu har nået et niveau, hvor man bør se på at reaktivere fælles regler.

EU må tilbage til reglerne før september 2015, da asylsystemet i Europa brød sammen, fremfører Merkel over for de tyske parlamentarikere.

