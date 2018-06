Merkel og Macron: Migrantstrømmen skal reduceres

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, siger efter et møde med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, om kommende reformer i EU: Vi åbner et nyt kapitel.

Den tyske forbundskansler understreger, at hun er enig med den franske præsident i, at strømmene af illegale migranter og flygtninge til EU-landene skal reduceres.

- Frankrig og Tyskland har stadig som mål at finde en europæisk løsning på indvandringsspørgsmålet. Vi ønsker solidaritet mellem EU-landene i forbindelse med indvandring, siger Merkel, som understreger, at det er nødvendigt at styrke det europæiske grænseagentur Frontex' grænseovervågning.

De to store EU-landes ledere oplyser samtidig, at de vil investere milliarder af euro i Europa i en "investeringsoffensiv", som skal understøttes af et særligt eurozone-budget inden for rammerne af de eksisterende strukturer.

Forbundskansleren fastslår også, at hun er nået til enighed med Macron om et eurozone-budget, der skal sættes i drift fra 2021.

Den franske præsident fremhæver, at meget arbejde mangler med eurozone-budgettet, som skal forhandles på plads af alle landene i eurozonen.

De to ledere mødtes til drøftelser på slottet Meseberg nær Berlin for at koordinere de fransk-tyske holdninger og udspil forud for EU-topmødet den 28. og 29. juni.

Det fransk-tyske topmøde finder sted på et tidspunkt, hvor den tyske regering er i krise på grund af uenighed om indvandringspolitikken.

Merkel og hendes indenrigsminister Horst Seehofer fra det bayerske CSU-parti nåede mandag til enighed om at tage en tænkepause i en optrappet strid om indvandringen i Tyskland.

Seehofer fik fra sin partiledelse enstemmig opbakning til et krav om, at migranter, der er blevet afvist i andre EU-lande, fra 1. juli også vil blive afvist ved de tyske grænser.

Merkel siger videre, at hun er enig med Macron om, at antallet af EU-kommissærer bør reduceres.

/ritzau/Reuters