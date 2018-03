Merkel stikker tomlen i vejret til muligt forbud mod diesel

Det var "afbalanceret", da en tysk domstol i februar afgjorde, at tyske byer kan forbyde de mest forurenende dieselkøretøjer i gaderne.

Det mener den tyske forbundskansler, Angela Merkel, som dog også fjerner eventuel tvivl om den generelle støtte til dieselbiler i landets magtfulde bilindustri.

Der er brug for diesel i en overgang, indtil renere teknologier er udviklet, understreger kansleren.

Men bilindustrien må rydde op og rette fejl, fremhæver kansleren.

- Det er klart, at bilindustrien har en pligt til at gøre det godt igen efter de svigt, der har fundet sted med hensyn til software og til at leve op til forpligtelser.

- For der er sket fejl, siger Angela Merkel ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Med software henviser kansleren til en verdensomspændende skandale i den tyske bilgigant Volkswagen, som havde udviklet software, der fik dieselbiler til at fremstå mere miljøvenlige i test, end de var på vejene.

I slutningen af februar afgjorde en forbundsdomstol i Tyskland, at landets byer kan forbyde biler med diesel i tanken at køre på deres veje.

Sagen har i første omgang konsekvenser for Stuttgart og Düsseldorf, som begge kæmper med luftforurening.

Der kører cirka 15 millioner dieselbiler rundt på de tyske veje.

Miljøorganisationen Deutsche Umwelthilfe (DUH) har ifølge nyhedsbureauet dpa lagt sag an mod en række byer og delstater for at få dem til at gøre noget ved de sundhedsskadelige partikler i luften.

Afgørelsen giver mulighed for at indføre dieselforbud på en måde, så det både kan gælde hele byer eller bestemte bydele inden for bestemte tidsrum.

Dog skal erhvervsdrivende - eksempelvis håndværkere - kunne undtages for stramninger af reglerne.

/ritzau/