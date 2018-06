Merkels søsterparti går egne veje for at stoppe migranter

Tilliden mellem de to konservative partier i den tyske regering hænger i en tynd tråd, hvis ikke den allerede er knækket.

Onsdag mødes ministerpræsidenten i den tyske delstat Bayern, Markus Söder, som kommer fra det mindste regeringsparti (CSU) i den føderale regering, med Østrigs forbundskansler, Sebastian Kurz.

Formålet er at drøfte planer for, hvordan Bayern og Østrig skal håndtere migranter ved den fælles grænse.

Söders CSU har mistet troen på, at den tyske forbundskansler Angela Merkels CDU kan sætte en stopper for indvandringen, som det mindre bayerske søsterparti kræver.

CSU har givet Merkel to uger til at finde en EU-løsning, ellers trodser CSU med formand Horst Seehofer som indenrigsminister i spidsen Merkel. Det har partiet sagt.

Men samtidig arbejder Söder på at stoppe indvandringen af migranter og flygtninge ved grænsen fra Østrig. Bayern har en lang grænse over flere hundrede kilometer til Østrig.

Delstatens grænse udgør hele Tysklands landegrænse med nabolandet.

- Bayern og Østrig har en fælles overbevisning og et fælles standpunkt, siger Söder før mødet med Kurz i den østrigske by Linz.

Sebastian Kurz har forsøgt at samle "de villiges akse" med Tyskland og Italien i et forsøg på at stoppe indvandring både nationalt og på EU-plan.

Udmeldingen om en "akse" har vagt opsigt, da den under Anden Verdenskrig blev brugt som betegnelse for lande, der støttede Tyskland - herunder gengangeren Italien.

