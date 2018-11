Messen på kanten blev tilløbsstykke

HANSTHOLM: For de to ildsjæle, Jytte Engholm og Helga Breum, blev lørdag en glad oplevelse.

Ugers anstrengelser med at få aftaler med udstillere fra nær og fjern kulminerede med 67 styk og knap 20 på venteliste og dertil en stadig strøm af gæster til hotellet.

Vandkantsmessen betød også, at alle steder, hvor der kunne parkeres i området var fyldt op og succesen betyder, at de nu skal til at arbejde på at få den fjerde udgave klar.

En af udstillerne var i hvert fald klar:

- Jeg kommer gerne igen, lød det fra Kris Henriksen fra Hammel, der arbejder i læder og som var med i Hanstholm for første gang og for første gang på en messe i det hele taget.