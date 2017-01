FREDERIKSHAVN: Med tirsdagens fornemme 4-1-sejr i Odense avancerede Frederikshavn White Hawks til andenpladsen i Metal Ligaen, men torsdag aften ramte høgene ind i et bump på vejen i jagten på Aalborg Pirates’ førsteplads.

Efter fire ligasejre i træk måtte Mario Simionis tropper nemlig forlade isen som tabere, da de forsvarende mestre fra Esbjerg Energy vandt med 2-0 i Scanel Hockey Arena.

I en stilfærdig første periode var Frederikshavn White Hawks tættest på føringen. Først da Joachim Linnet erobrede pucken bag Esbjerg-målet, men efter et par træk måtte hjemmeholdets forward se sit forsøg afværget.

Senere i perioden var det Jeff Ulmers tur til at få et stort tilbud, men tæt under mål fik canadieren ikke ordentligt ram på pucken, og derfor endte de første 20 minutter uden mål.

I anden periode var det til gengæld gæsterne fra Esbjerg, der startede bedst. Vestjyderne var nærgående i flere tilfælde, men det var alligevel Frederikshavn, der fik den største mulighed midtvejs i perioden. Midt for mål stod Steffen Frank helt fri, men White Hawks-forwarden afsluttede sløjt og lige på Esbjerg-målmand Mathias Seldrup.

Et par minutter senere var det i stedet Esbjerg, der kom først på måltavlen. Pucken smuttede fra Thomas Lillie, da Frederikshavn-målmanden forsøgte at blokere den, og det straffede gæsternes Lasse Bang ved at skubbe riposten i mål.

Godt tre minutter inde i tredje periode blev ondt værre for hjemmeholdet, da Esbjerg bragte sig foran 2-0. Brock Nixon var manden bag målet, da han bankede pucken i nettet bag Thomas Lillie.

I det følgende minut var høgene lige ved at få bragt lidt spænding tilbage i opgøret, da Nick Olesen fik en stor mulighed, men forwarden afsluttede svagt på Mathias Seldrup i Esbjerg-målet, og så kunne gæsterne rejse hjem til Esbjerg med en 2-0-sejr og alle tre point i bagagen.